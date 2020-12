Elida Sola: "La narración sana, saca de su soledad a quien escucha"

Ella –que formó parte del grupo Paranatecuento y actualmente integra el trío Narradoras con Alas– sostiene que la narración sana. Justamente por eso, durante la pandemia se aferró más que nunca al bello arte de contar historias. “Nunca dejé de narrar. Seguí relacionándome gracias a las redes e internet con la gente con que normalmente me relaciono, de Tucumán, de Misiones, de Santa Fe, haciendo encuentros a través de Zoom. Lo más lindo que me sucedió es que un buen día me llamaron desde Ecuador para invitarme a participar en un encuentro convocado bajo el título La Palabra Se Hizo Cuento, donde un grupo de narradores de Riobamba se ocupó de llevarles cuentos a niños y ancianos, enviándolos a escuelas y residencias de la tercera edad. Fue hermoso porque participamos narradores de distintos puntos de Latinoamérica. Esto se desarrolló entre octubre y noviembre”, contó a Escenario.