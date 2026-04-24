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El Pulga Rodríguez será reconocido por su paso en Colón

La condecoración a Luis el Pulga Rodríguez fue confirmada por la Cámara de Senadores de Santa Fe. El tucumano fue campeón y figura con el Sabalero en 2021.

24 de abril 2026 · 20:09hs
El Pulga Rodríguez está jugando en Ñuñorco de la Liga Tucumana.

El Pulga Rodríguez está jugando en Ñuñorco de la Liga Tucumana.

La Cámara de Senadores de Santa Fe le otorgará un reconocimiento a Luis Miguel El Pulga Rodríguez, por la huella que dejó en su paso por Colón, consiguiendo un título de Copa de la Liga en 2021 y llegando a una final de la Copa Sudamericana en 2019.

Esta condecoración se le concederá en la previa de su partido de despedida, que sería entre el 10 y 15 de junio en el Estadio Brigadier General Estanislao López.

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El jugador tuvo dos pasos por la institución, en 2021 y en 2025, cuando el pasado enero no renovó el contrato por no ser considerado en el proyecto deportivo.

El Pulga Rodríguez, delantero de 40 años que se retiró del fútbol profesional y actualmente se desempeña en el club Ñuñorco de la Liga Tucumana, será reconocido por su paso exitoso en Colón, donde fue parte fundamental del único título de Primera División conseguido por la institución.

El acto fue confirmado por el presidente provisional de la Cámara, Felipe Michlig, en la sesión del jueves pasado, destacando la importancia del futbolista en la historia del deporte local y reconociendo “su trayectoria y logros deportivos”.

El paso del Pulga Rodríguez por Colón

Además, esta condecoración se otorgará en la previa de su partido de despedida, que sería entre el 10 y el 15 de junio, a confirmar, al igual que el horario, en el Estadio Brigadier General Estanislao López.

El tucumano tuvo dos pasos totalmente distintos por el club santafesino: supo vivir la gloria al llegar en 2021, quedándose con una Copa de la Liga en cuya final el Sabalero se impuso a Racing por 3-0, y luego de girar por varios clubes del fútbol argentino, volvió en 2025 con el objetivo de mantener la categoría en la Primera Nacional.

Pulga Rodríguez Colón Cámara de Senadores Distinción
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