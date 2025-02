Elenco de Concordia presentará "Roja, una breve mascarada" en La Vieja Usina

La propuesta de este domingo invita a los espectadores a vivir una experiencia sensitiva única, donde los elementos visuales y sonoros se combinan para crear una atmósfera de clown, a la vez que reflexiona sobre la metáfora del hecho artístico. La puesta en escena busca involucrar al público, invitándolo a reflexionar sobre la existencia y a cuestionarse el sentido de la vida.

En su enfoque, la obra explora el fracaso desde una perspectiva positiva, reconociendo la soledad como una condición inherente al ser humano. A través de su sinopsis, la compañía explica su propuesta en primera persona: “Esta obra muestra abiertamente mi fracaso. Muestra mi humanidad, mi vulnerabilidad, mi condición de perdedor. Necesito del fracaso porque es ahí donde encuentro mis debilidades esenciales, las reconozco, las experimento, te las muestro y me burlo abiertamente de ellas, haciendo que te rías. ¿Quién no ha estado alguna vez en el lugar equivocado, en el momento inapropiado? Para mí, la vergüenza y el ridículo son sensaciones que me ayudan a construir algo grande y maravilloso. Yo y el fracaso somos grandes amigos”.

Sobre "Un domingo de teatro"

Con el objetivo de ampliar la oferta cultural, Un Domingo de Teatro es un ciclo que promueve obras teatrales entrerrianas y de la región, con una mirada federal. Se lleva a cabo todos los domingos, ofreciendo funciones gratuitas para acercar el teatro a nuevos públicos y generar una conexión más profunda con la comunidad.