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Boca empata con Cruzeiro en Brasil

Boca Juniors se enfrenta al elenco de Belo Horizonte en el estadio Governador Magalhães Pinto. Están 0 a 0 en el primer tiempo.

28 de abril 2026 · 21:29hs
Bareiro titular en Boca este martes.

Prensa Boca.

Bareiro titular en Boca este martes.

Boca Juniors visita a Cruzeiro con el objetivo de seguir en la cima de su grupo en la Libertadores. Están 0 a 0 en el primer tiempo en Brasil.

Minuto a minuto

25 minutos: Kaio Jorge es amonestado en Cruzeiro

Boca juega de visitante en Brasil.

Boca visita al Cruzeiro por el Grupo D de la Libertadores

Boca, rumbo a Brasil con equipo definido.

Boca llegó a Brasil con equipo definido

El delantero brasileño barrió ante el despeje del arquero Brey y golpeó el tobillo del futbolista de Boca Juniors. El árbitro uruguayo Esteban Ostojich no dudó y le mostró la amarilla.

22 minutos: pausa de rehidratación

En un primer tiempo friccionado, no hay situaciones claras y dominio claro de algún equipo.

13 minutos: buen contragolpe de Boca Juniors

Tras una barrida de corte de Ayrton Costa, Tomás Aranda habilitó perfecto a Miguel Merentiel, quien picó en soledad y buscó a Bareiro por el centro del área. Sin embargo, la pelota se fue larga.

6 minutos: amarilla para Leandro Paredes

Tras chocar con Matheus Pereira, el capitán de Boca Junior empuja al 10 de Cruzeiro y se gana la primera tarjeta del partido.

2 minutos: Cruzeiro avisó con un remate de media distancia

El ecuatoriano Arroyo probó desde la medialuna, pero su disparo salió cruzado y desviado.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Los once de Cruzeiro

Con el novedoso ingreso en el arco de Otávio en lugar de Matheus Cunha, el elenco local forma con: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian; Matheus Pereira, Arroyo y Kaio Jorge.

El once de Boca

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. Además, quienes se quedaron afuera del banco de relevos son Rey Domenech, Martegani, Janson y el juvenil Fernando Rodríguez.

Boca Cruzeiro Brasil
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