El FICER cerró un viernes de gran movimiento y este sábado tendrá su ceremonia de premiación

29 de noviembre 2025 · 16:11hs
El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) vivió otra jornada con gran respuesta del público. Este viernes sobresalió Belén, la película dirigida por Dolores Fonzi, que reunió a una gran cantidad de espectadores en el Centro Provincial de Convenciones (CPC). En ese mismo espacio, este sábado a las 20 se realizará la entrega de premios de las secciones en competencia. La entrada es libre y gratuita. El Festival es organizado por el Gobierno de Entre Ríos a través del Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER).

La programación del viernes también tuvo otros puntos fuertes. Entre ellos, El infierno de los vivos, largometraje rodado en Santa Fe con presencia entrerriana, que sumó interés por su recorrido regional. Además, se proyectaron materiales recuperados por la Cinemateca de Entre Ríos y estuvo presente el cineasta chileno Ignacio Agüero, invitado de honor del Festival, quien brindará una clase magistral y expresó: “Este Festival me ha gustado muchísimo, se siente una calidez especial y una cultura de cine muy rica”.

Se hizo la premiación del Forum, espacio dedicado a proyectos de primeras y segundas películas en desarrollo. Las actividades programadas para el viernes 

Los espacios de formación continuaron durante toda la jornada, lo mismo que las funciones de cine infantil para familias y grupos escolares. El patio gastronómico, con propuestas de emprendedores locales, volvió a funcionar como punto de encuentro para los asistentes.

Destacados del sábado

  • Clase magistral del documentalista chileno Ignacio Agüero, invitado de honor del FICER. A las 11 en la Sala Rubén Noble del IAAER (Gregoria Matorras 861).

  • Cine Internacional: Pequeño, grande y lejos (de Jem Cohen), a las 15 en el Cine Círculo (Andrés Pazos 339).

  • Escuela Itinerante de Cine Entrerriano: proyección de Videominutos, a las 16 en la Sala Verónica Kuttel – La Vieja Usina (Gregoria Matorras 859).

  • Clausura del FICER con la entrega de premios de las secciones en competencia, a las 20 en el primer piso del CPC.

  • Proyección de Un cabo suelto, dirigida por el realizador uruguayo Daniel Hendler, con Sergio Prina, Pilar Gamboa y Alberto Wolf. A las 21 en el CPC.

  • Coplas Activadas: Anajunno + Cinemateca de Entre Ríos, a las 23 en la Sala Verónica Kuttel – La Vieja Usina (Gregoria Matorras 859).

Actividades destacadas del domingo

  • Películas sorpresa: a las 15, 18 y 20.30 en el Cine Círculo (Andrés Pazos 339).

  • Películas sorpresa: a las 16.30, 19 y 21.30 en el Cine Las Tipas (Corrientes y San Lorenzo).

FICER Festival Internacional de Cine de Entre Ríos Cine
