En el marco del 30° aniversario del Coro, preparan una nueva edición de su tradicional Ciclo de Navidad y convoca a exintegrantes y personas con experiencia coral a sumarse a esta propuesta.
El Coro de la Ciudad convoca a participar de sus ciclos de Navidad 2026
celebrando además tres décadas de trayectoria, el coro de la ciudad prepara una nueva edición de su tradicional Ciclo de Navidad.
La iniciativa del Programa Todas las Voces busca recuperar el valor del encuentro y de la música coral como expresión colectiva, celebrando además tres décadas de trayectoria. Quienes deseen participar podrán conocer los detalles de la convocatoria y completar su inscripción hasta el 15 de octubre mediante este formulario
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La propuesta contempla cinco ensayos, que se realizarán los lunes 19 y 26 de octubre, los lunes 2 y 30 de noviembre y el miércoles 11 de noviembre, de 19:00 a 21:00, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.
Encuentros
Durante los encuentros se trabajará un repertorio integrado por obras tradicionales y populares vinculadas a la celebración navideña, entre ellas Huachi Torito, El nacimiento, Dulce Navidad, Las campanas suenan ya, Ángeles cantando están, Oh, Santa noche y Noche de paz. Cada integrante contará con partituras y audios por cuerda como material de apoyo para el estudio y la memorización de las obras.
El ciclo tendrá tres presentaciones. La primera será el jueves 10 de diciembre, a las 20:00, en la parroquia Santa Rafaela María. El sábado 12 de diciembre, a las 20 horas, el coro se presentará en la parroquia de San Agustín. Finalmente, el jueves 17 de diciembre, a las 19 horas, participará de la Caminata Navideña por la Peatonal San Martín, con finalización en la Catedral de Paraná.
La propuesta estará a cargo de Eliseo Almada, director del Coro de la Ciudad; Candelaria Acutain, asistente de dirección y preparadora vocal; y Ángel Oscar Giles, asistente instrumental.