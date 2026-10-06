Uno Entre Rios | Escenario | coro

El Coro de la Ciudad convoca a participar de sus ciclos de Navidad 2026

celebrando además tres décadas de trayectoria, el coro de la ciudad prepara una nueva edición de su tradicional Ciclo de Navidad.

6 de octubre 2026 · 13:11hs
El Coro de la Ciudad convoca a participar de sus ciclos de Navidad 2026

El Coro de la Ciudad convoca a participar de sus ciclos de Navidad 2026

En el marco del 30° aniversario del Coro, preparan una nueva edición de su tradicional Ciclo de Navidad y convoca a exintegrantes y personas con experiencia coral a sumarse a esta propuesta.

La iniciativa del Programa Todas las Voces busca recuperar el valor del encuentro y de la música coral como expresión colectiva, celebrando además tres décadas de trayectoria. Quienes deseen participar podrán conocer los detalles de la convocatoria y completar su inscripción hasta el 15 de octubre mediante este formulario

LEER MÁS: Feria del Libro: Concordia se prepara para tres jornadas con grandes autores

La propuesta contempla cinco ensayos, que se realizarán los lunes 19 y 26 de octubre, los lunes 2 y 30 de noviembre y el miércoles 11 de noviembre, de 19:00 a 21:00, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

Encuentros

Durante los encuentros se trabajará un repertorio integrado por obras tradicionales y populares vinculadas a la celebración navideña, entre ellas Huachi Torito, El nacimiento, Dulce Navidad, Las campanas suenan ya, Ángeles cantando están, Oh, Santa noche y Noche de paz. Cada integrante contará con partituras y audios por cuerda como material de apoyo para el estudio y la memorización de las obras.

El ciclo tendrá tres presentaciones. La primera será el jueves 10 de diciembre, a las 20:00, en la parroquia Santa Rafaela María. El sábado 12 de diciembre, a las 20 horas, el coro se presentará en la parroquia de San Agustín. Finalmente, el jueves 17 de diciembre, a las 19 horas, participará de la Caminata Navideña por la Peatonal San Martín, con finalización en la Catedral de Paraná.

La propuesta estará a cargo de Eliseo Almada, director del Coro de la Ciudad; Candelaria Acutain, asistente de dirección y preparadora vocal; y Ángel Oscar Giles, asistente instrumental.

coro Navidad Encuentro
Noticias relacionadas
Furor por la Selección Argentina: hinchas varados por cancelaciones aéreas y la falta de autos de alquiler.

De Cerati a Los Redondos, así es la agenda de Tribus

los fabulosos cadillacs volvieron a santa fe

Los Fabulosos Cadillacs volvieron a Santa Fe

entre rios fortalecio su industria creativa en rosario

Entre Ríos fortaleció su industria creativa en Rosario

el festival iapser reunio a 1.500 personas en parana

El Festival Iapser reunió a 1.500 personas en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Financiamiento universitario: la Justicia declaró inconstitucional el decreto del Gobierno que frenaba la ley

Financiamiento universitario: la Justicia declaró inconstitucional el decreto del Gobierno que frenaba la ley

Messi rompió el silencio antes de su despedida de la Selección Argentina: Me voy en paz, dejé todo

Messi rompió el silencio antes de su despedida de la Selección Argentina: "Me voy en paz, dejé todo"

Los equipos de la Asociación Paranaense de Vóleibol se consagraron en el Torneo Interasociaciones Sub 13

Los equipos de la Asociación Paranaense de Vóleibol se consagraron en el Torneo Interasociaciones Sub 13

Ultimo Momento
Financiamiento universitario: la Justicia declaró inconstitucional el decreto del Gobierno que frenaba la ley

Financiamiento universitario: la Justicia declaró inconstitucional el decreto del Gobierno que frenaba la ley

Messi rompió el silencio antes de su despedida de la Selección Argentina: Me voy en paz, dejé todo

Messi rompió el silencio antes de su despedida de la Selección Argentina: "Me voy en paz, dejé todo"

Los equipos de la Asociación Paranaense de Vóleibol se consagraron en el Torneo Interasociaciones Sub 13

Los equipos de la Asociación Paranaense de Vóleibol se consagraron en el Torneo Interasociaciones Sub 13

Robbie Williams regresó al país y conquistó al público argentino

Robbie Williams regresó al país y conquistó al público argentino

Las Yaguaretés volverán a contar con las entrerrianas Antonella Reding y Paula Pedrozo

Las Yaguaretés volverán a contar con las entrerrianas Antonella Reding y Paula Pedrozo

Policiales
Rematan bienes de la empresa de Lázaro Báez: dos vehículos se encuentran en Paraná

Rematan bienes de la empresa de Lázaro Báez: dos vehículos se encuentran en Paraná

Condenan a un paranaense por alteración ilegal de celulares robados

Condenan a un paranaense por alteración ilegal de celulares robados

Choque entre una moto y un auto dejó un herido en Libertador San Martín

Choque entre una moto y un auto dejó un herido en Libertador San Martín

Paraná: dos personas lesionadas tras el accidente entre una moto y una bicicleta

Paraná: dos personas lesionadas tras el accidente entre una moto y una bicicleta

Ruta 12: un hombre llevaba cocaína en un bolsillo y lo descubrieron en un control

Ruta 12: un hombre llevaba cocaína en un bolsillo y lo descubrieron en un control

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El hospital de Cerrito celebró su 80º aniversario

El hospital de Cerrito celebró su 80º aniversario

General Ramírez: denuncian a tres adolescentes por torturar y matar a un gatito y viralizar los videos en redes

General Ramírez: denuncian a tres adolescentes por torturar y matar a un gatito y viralizar los videos en redes

El Coro de la Ciudad convoca a participar de sus ciclos de Navidad 2026

El Coro de la Ciudad convoca a participar de sus ciclos de Navidad 2026

Paraná: organizan una reunión abierta para abordar distintas problemáticas de seguridad

Paraná: organizan una reunión abierta para abordar distintas problemáticas de seguridad

Entre Ríos fortaleció su industria creativa en Rosario

Entre Ríos fortaleció su industria creativa en Rosario

Dejanos tu comentario