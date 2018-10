El ciclo Miércoles de Cine del Círculo Odontológico mostrará un filme francés

Hoy hay un nuevo Miércoles de Cine , en el marco del ciclo que lleva adelante el Círculo Odontológico de Paraná. Esta noche se podrá ver Stella, de la directora francesa Sylvie Verheyde. La cita es en el auditorio de la Institución, Corrientes 218, a las 20.45, con entrada libre y gratuita.

El filme narra la historia de una chica que quizá tenga más problemas que sus congéneres, pero también es capaz de defenderse sola en la vida y es más madura que sus propios padres.

Recién ingresada al Secundario, a una escuela pública de un barrio acomodado, Stella sabe desde el primer día que no le será fácil hacer amigos allí: "Son del tipo de los protegidos, de los que se van a la cama a las ocho y media sin mirar la TV, yo no soy así", constata. Ella proviene de un barrio popular, su padre y su madre regentean un bar siempre animado pero un poco sórdido, en el que no faltan borrachos y prostitutas. Y nadie le dice nada si Stella se queda mirando la tele hasta la medianoche, seducida por el brillo misterioso de Marlene Dietrich en una vieja película en blanco y negro.

La conexión entre ambos mundos la proveerá la hija de unos exiliados argentinos, Gladys, una compañera de colegio muy inteligente y buena alumna, hija de un psicoanalista militante del ERP. La amistad entre esas dos chicas aportará los momentos de emoción de la película, una emoción genuina, contenida, que nunca busca la complacencia ni el golpe bajo. Son momentos compartidos, simples, sin grandes revelaciones. El guión, escrito por la propia directora, siempre prefiere mostrar antes que enunciar. Las palabras tienen su peso y su valor, pero están en los libros, que Stella acaba de descubrir, como cuando sale de una librería con un volumen de Cocteau (Les enfants terribles) con la misma agitada emoción con que Antoine Doinel corría con la foto robada de Harriet Andersson en Los 400 golpes.

Stella observa el mundo que la rodea y trata de integrarse a él, sin resignar nada, siendo siempre ella misma. O al menos la que está intentando ser.