APB: el Torneo Clausura cerró su noveno capítulo

Con el triunfo de Talleres sobre San Martín se cerró la novena fecha del Torneo Clausura de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En un duelo reñido, el Rojo tuvo un mejor cierre y, en condición de visitante, se impuso por 68 a 59.
Con la victoria de Talleres sobre San Martín finalizó la fecha del certamen de la APB, que los tiene como líderes a Recreativo y Sionista.
10 de octubre 2025 · 14:46hs
Este capítulo tuvo como nota destacada el triunfo como visitante de Recreativo sobre Sionista, para alcanzarlo en la cima de la tabla de posiciones. Además, Quique superó ajustadamente al subcampeón Paracao, y el campeón vigente, Ciclista, venció con autoridad a Estudiantes.
Los resultados de la novena fecha del Torneo Clausura
Patronato 70-Olimpia 96
Sionista 59-Recreativo 61
Ciclista 72-Estudiantes 58
Rowing 69-Echagüe 67
Quique 75-Paracao 74
San Martín 59-Talleres 68
Libre: Unión de Crespo
Las posiciones en la APB
Recreativo y Sionista 16 puntos; Estudiantes 15; Ciclista, Quique y Olimpia 13; Rowing 12; Paracao, Talleres y Unión 11; Patronato 10; Echagüe 9; San Martín 8.