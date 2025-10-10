Uno Entre Rios | Ovación | APB

APB: el Torneo Clausura cerró su noveno capítulo

Con la victoria de Talleres sobre San Martín finalizó la fecha del certamen de la APB, que los tiene como líderes a Recreativo y Sionista.

10 de octubre 2025 · 14:46hs
San Martín y Talleres disputaron un reñido encuentro en el partido que cerró la novena fecha de la APB.

San Martín y Talleres disputaron un reñido encuentro en el partido que cerró la novena fecha de la APB.

Con el triunfo de Talleres sobre San Martín se cerró la novena fecha del Torneo Clausura de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En un duelo reñido, el Rojo tuvo un mejor cierre y, en condición de visitante, se impuso por 68 a 59.

Este capítulo tuvo como nota destacada el triunfo como visitante de Recreativo sobre Sionista, para alcanzarlo en la cima de la tabla de posiciones. Además, Quique superó ajustadamente al subcampeón Paracao, y el campeón vigente, Ciclista, venció con autoridad a Estudiantes.

Recreativo es el único invicto del Torneo Clausura.

APB: Recreativo superó a Sionista y es líder

Talleres derrotó a Rowing en el cierre de la octava fecha del Clausura de la APB

APB: Victoria de Talleres y Quique en el cierre de la octava fecha

Los resultados de la novena fecha del Torneo Clausura

Patronato 70-Olimpia 96

Sionista 59-Recreativo 61

Ciclista 72-Estudiantes 58

Rowing 69-Echagüe 67

Quique 75-Paracao 74

San Martín 59-Talleres 68

Libre: Unión de Crespo

Las posiciones en la APB

Recreativo y Sionista 16 puntos; Estudiantes 15; Ciclista, Quique y Olimpia 13; Rowing 12; Paracao, Talleres y Unión 11; Patronato 10; Echagüe 9; San Martín 8.

APB Torneo Clausura Recreativo Sionista
Noticias relacionadas
Recreativo es el único invicto del Torneo Clausura.

APB: Recreativo se sumó al lote de líderes

San Martín buscará su primer triunfo en el Clausura de la APB.

APB: con cuatro encuentros se abre la octava fecha del Torneo Clausura

El Pulpo González marcó el gol de la victoria para San Martín de San Juan.

San Martín de San Juan le dio otro duro golpe a San Lorenzo

River está a dos partidos de un título y clasificarse a la Copa Libertadores del próximo año.

River ya sabe cuándo jugará la semifinal de la Copa Argentina

Ver comentarios

Lo último

17 de octubre: el kirchnerismo convoca a una caravana a la casa de Cristina Kirchner

17 de octubre: el kirchnerismo convoca a una caravana a la casa de Cristina Kirchner

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

San Martín de San Juan le dio otro duro golpe a San Lorenzo

San Martín de San Juan le dio otro duro golpe a San Lorenzo

Ultimo Momento
17 de octubre: el kirchnerismo convoca a una caravana a la casa de Cristina Kirchner

17 de octubre: el kirchnerismo convoca a una caravana a la casa de Cristina Kirchner

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

San Martín de San Juan le dio otro duro golpe a San Lorenzo

San Martín de San Juan le dio otro duro golpe a San Lorenzo

Shell subió por segunda vez en menos de 7 días el precio de sus combustibles en Paraná

Shell subió por segunda vez en menos de 7 días el precio de sus combustibles en Paraná

La Provincia reafirma su compromiso con el cuidado de la salud mental

La Provincia reafirma su compromiso con el cuidado de la salud mental

Policiales
Una camioneta chocó con una retroexcavadora en el Acceso Norte de Paraná

Una camioneta chocó con una retroexcavadora en el Acceso Norte de Paraná

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Golpe al narcomenudeo en Gualeguay: seis detenidos y secuestro de más de 700 dosis de cocaína

Golpe al narcomenudeo en Gualeguay: seis detenidos y secuestro de más de 700 dosis de cocaína

Ovación
San Martín de San Juan le dio otro duro golpe a San Lorenzo

San Martín de San Juan le dio otro duro golpe a San Lorenzo

River ya sabe cuándo jugará la semifinal de la Copa Argentina

River ya sabe cuándo jugará la semifinal de la Copa Argentina

¿Cómo quedará el cuerpo técnico Boca?

¿Cómo quedará el cuerpo técnico Boca?

APB: el Torneo Clausura cerró su noveno capítulo

APB: el Torneo Clausura cerró su noveno capítulo

Atlético Paraná sumó un jugador que ya ascendió con la camiseta Rojiblanca

Atlético Paraná sumó un jugador que ya ascendió con la camiseta Rojiblanca

La provincia
Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

Shell subió por segunda vez en menos de 7 días el precio de sus combustibles en Paraná

Shell subió por segunda vez en menos de 7 días el precio de sus combustibles en Paraná

La Provincia reafirma su compromiso con el cuidado de la salud mental

La Provincia reafirma su compromiso con el cuidado de la salud mental

Entre Ríos lanzó la campaña arrocera 2025/26

Entre Ríos lanzó la campaña arrocera 2025/26

Pueblos Originarios repudian considerar este 12 de octubre el Día de la Raza

Pueblos Originarios repudian considerar este 12 de octubre el "Día de la Raza"

Dejanos tu comentario