APB: el Torneo Clausura cerró su noveno capítulo

Con el triunfo de Talleres sobre San Martín se cerró la novena fecha del Torneo Clausura de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En un duelo reñido, el Rojo tuvo un mejor cierre y, en condición de visitante, se impuso por 68 a 59.