Joel Gassmann confiado para Rosario

El crespense Joel Gassmann con el Chevrolet Cruze buscará destacarse este fin de semana en la Clase 3. Este sábado clasifica desde las 16.10.

El piloto de Crespo estará ante un nuevo desafío dentro de la Clase 3 del TN.

El campeonato 2025 Río Uruguay Seguros de Turismo Nacional Clase 3 se prepara para su décima fecha del año en el Autódromo de Rosario, un trazado de 4.000 metros que será testigo de una nueva batalla por los puntos. El crespense Joel Gassmann se presenta con renovadas expectativas junto a la Scuderia JT Philagro, al mando de su Chevrolet Cruze, buscando repetir el protagonismo que tuvo en la fecha anterior.

Luego de una destacada actuación en Buenos Aires y una productiva jornada de pruebas en Olavarría, el equipo confía en el potencial del auto. Actualmente, Gassmann se encuentra en la sexta posición del campeonato con 166,5 puntos, y sumar fuerte en Rosario es crucial para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

La confianza de Joel Gassmann

El propio Joel Gassmann expresó su optimismo de cara al fin de semana: "Luego de Buenos Aires y de la prueba en Olavarría pegamos un salto en el auto. Llegamos a Rosario, donde funcionamos bien el año pasado, pero la suerte no estuvo de nuestro lado. Esperemos cortar la mala fortuna y sumar fuerte para seguir en los primeros puestos del campeonato", comentó.

La Scuderia JT Philagro y Joel Gassmann buscarán transformar el buen ritmo demostrado en este circuito anteriormente en resultados concretos este fin de semana, con el objetivo de escalar posiciones en la tabla general.

La actividad sobre el trazado rosarino contemplará hoy dos tandas de entrenamientos, mientras que desde las 16.10 se producirá la clasificación.

Cabe destacar que la fecha marcará el debut de Agustín Canapino en la clase mayor con un Toyota Corolla del equipo de Alejandro Bucci. El pasado lunes, el Titán ensayó en Paraná y dejó todo listo para su presentación en la categoría.

“Trabajamos en muchos detalles, tales como la puesta a punto, el ingreso a las curvas, el freno, tengo mucho por evolucionar, pero por ser el primer día terminamos muy entusiasmados. El equipo Ale Bucci Racing trabajó de manera muy profesional conmigo, estamos conociéndonos y transitando este nuevo camino en conjunto. Tengo que seguir conociendo este tipo de vehículos que son muy distintos a los que he utilizado hasta aquí pues tienen baja carga aerodinámica, baja potencia, neumáticos de menor tamaño, es un concepto distinto en todo sentido”, dijo Canapino tras la prueba.