Uno Entre Rios | Ovación | Joel Gassmann

Joel Gassmann confiado para Rosario

El crespense Joel Gassmann con el Chevrolet Cruze buscará destacarse este fin de semana en la Clase 3. Este sábado clasifica desde las 16.10.

10 de octubre 2025 · 18:03hs
El piloto de Crespo estará ante un nuevo desafío dentro de la Clase 3 del TN.

El piloto de Crespo estará ante un nuevo desafío dentro de la Clase 3 del TN.

El campeonato 2025 Río Uruguay Seguros de Turismo Nacional Clase 3 se prepara para su décima fecha del año en el Autódromo de Rosario, un trazado de 4.000 metros que será testigo de una nueva batalla por los puntos. El crespense Joel Gassmann se presenta con renovadas expectativas junto a la Scuderia JT Philagro, al mando de su Chevrolet Cruze, buscando repetir el protagonismo que tuvo en la fecha anterior.

Joel Gassmann.jpg
Joel Gassmann por un buen resultado en Rosario.

Joel Gassmann por un buen resultado en Rosario.

Luego de una destacada actuación en Buenos Aires y una productiva jornada de pruebas en Olavarría, el equipo confía en el potencial del auto. Actualmente, Gassmann se encuentra en la sexta posición del campeonato con 166,5 puntos, y sumar fuerte en Rosario es crucial para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

Giovani Lo Celso marcó el gol de Argentina.

La Selección Argentina vence a Venezuela en un amistoso en Miami

La hinchada se hizo presente en el hotel en que concentra Patronato.

Una noche de pasión Rojinegra: banderazo de la hinchada de Patronato

La confianza de Joel Gassmann

El propio Joel Gassmann expresó su optimismo de cara al fin de semana: "Luego de Buenos Aires y de la prueba en Olavarría pegamos un salto en el auto. Llegamos a Rosario, donde funcionamos bien el año pasado, pero la suerte no estuvo de nuestro lado. Esperemos cortar la mala fortuna y sumar fuerte para seguir en los primeros puestos del campeonato", comentó.

La Scuderia JT Philagro y Joel Gassmann buscarán transformar el buen ritmo demostrado en este circuito anteriormente en resultados concretos este fin de semana, con el objetivo de escalar posiciones en la tabla general.

La actividad sobre el trazado rosarino contemplará hoy dos tandas de entrenamientos, mientras que desde las 16.10 se producirá la clasificación.

Cabe destacar que la fecha marcará el debut de Agustín Canapino en la clase mayor con un Toyota Corolla del equipo de Alejandro Bucci. El pasado lunes, el Titán ensayó en Paraná y dejó todo listo para su presentación en la categoría.

“Trabajamos en muchos detalles, tales como la puesta a punto, el ingreso a las curvas, el freno, tengo mucho por evolucionar, pero por ser el primer día terminamos muy entusiasmados. El equipo Ale Bucci Racing trabajó de manera muy profesional conmigo, estamos conociéndonos y transitando este nuevo camino en conjunto. Tengo que seguir conociendo este tipo de vehículos que son muy distintos a los que he utilizado hasta aquí pues tienen baja carga aerodinámica, baja potencia, neumáticos de menor tamaño, es un concepto distinto en todo sentido”, dijo Canapino tras la prueba.

Joel Gassmann Chevrolet Rosario
Noticias relacionadas
defensa y justicia bajo a argentinos y es lider

Defensa y Justicia bajó a Argentinos y es líder

Lionel Messi no estará ante Venezuela: los motivos de su ausencia.

Lionel Messi no estará ante Venezuela: los motivos de su ausencia

Nacho Russo llorando tras el gol.

La emotiva tarde de Nacho Russo: gol contra Newell's y dedicatoria a Miguel

El golf se reúne este sábado en el CAE.

Se juega Torneo de golf a beneficio de Fundación Crisálida

Ver comentarios

Lo último

Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

La Selección Argentina vence a Venezuela en un amistoso en Miami

La Selección Argentina vence a Venezuela en un amistoso en Miami

Ultimo Momento
Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

La Selección Argentina vence a Venezuela en un amistoso en Miami

La Selección Argentina vence a Venezuela en un amistoso en Miami

Una noche de pasión Rojinegra: banderazo de la hinchada de Patronato

Una noche de pasión Rojinegra: banderazo de la hinchada de Patronato

Defensa y Justicia bajó a Argentinos y es líder

Defensa y Justicia bajó a Argentinos y es líder

Policiales
Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Una camioneta chocó con una retroexcavadora en el Acceso Norte de Paraná

Una camioneta chocó con una retroexcavadora en el Acceso Norte de Paraná

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Ovación
Lionel Messi no estará ante Venezuela: los motivos de su ausencia

Lionel Messi no estará ante Venezuela: los motivos de su ausencia

Defensa y Justicia bajó a Argentinos y es líder

Defensa y Justicia bajó a Argentinos y es líder

La emotiva tarde de Nacho Russo: gol contra Newells y dedicatoria a Miguel

La emotiva tarde de Nacho Russo: gol contra Newell's y dedicatoria a Miguel

Se juega Torneo de golf a beneficio de Fundación Crisálida

Se juega Torneo de golf a beneficio de Fundación Crisálida

Central Córdoba superó a Unión en el Madre de Ciudades

Central Córdoba superó a Unión en el Madre de Ciudades

La provincia
Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

Paraná: la intendenta Rosario Romero recibió al Embajador de Guatemala

Paraná: la intendenta Rosario Romero recibió al Embajador de Guatemala

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

Shell subió por segunda vez en menos de 7 días el precio de sus combustibles en Paraná

Shell subió por segunda vez en menos de 7 días el precio de sus combustibles en Paraná

La Provincia reafirma su compromiso con el cuidado de la salud mental

La Provincia reafirma su compromiso con el cuidado de la salud mental

Dejanos tu comentario