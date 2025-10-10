Uno Entre Rios | Ovación | San Martín

San Martín de San Juan le dio otro duro golpe a San Lorenzo

En medio de una profunda crisis deportiva, institucional y económica, como local el Ciclón cayó 1 a 0 ante San Martín de San Juan.

10 de octubre 2025 · 17:01hs
El Pulpo González marcó el gol de la victoria para San Martín de San Juan.

El Pulpo González marcó el gol de la victoria para San Martín de San Juan.

San Martín de San Juan dio el golpe en el Nuevo Gasómetro y ganó tres puntos ante San Lorenzo que lo invitan a soñar con la permanencia. El equipo del Pipi Romagnoli se impuso 1-0, a falta de poco para el final, con un tanto de cabeza del Pulpo González (que se lo dedicó a Miguel Ángel Russo).

En el primer tiempo, pasó poco y nada. A ambos les costó arrimar peligro al arco rival y solamente por la vía aérea hicieron que las opciones aparecieran. El complemento arrancó movido, con un par de errores defensivos que podrían haber abierto el marcador mucho antes.

Al Ciclón no le sobraban ideas pero hizo méritos para ponerse en ventaja. Sin embargo, el Santo sanjuanino pegó a través de la pelota parada: ejecutó Sebastián Jaurena y anticipó el Pulpo González de cabeza, para dejar parado al ex-Patronato Facundo Altamirano, a los 33 minutos del complemento.

En medio de un clima caliente, hubo una ovación para Leandro Romagnoli, aplausos en el homenaje a Miguel Ángel Russo e insultos a Néstor Ortigoza.

