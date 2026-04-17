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Suspendieron las clases en dos escuelas de Gualeguaychú por amenazas de tiroteo

La medida afecta a la EET N°2 "Pbro. José Manuel Colombo" y al Colegio La Salle, y fue dispuesta por orden de la Fiscalía.

17 de abril 2026 · 09:19hs
Suspendieron las clases en dos escuelas de Gualeguaychú por amenazas de tiroteo

Dos instituciones educativas de Gualeguaychú suspendieron las actividades presenciales tras recibir amenazas de tiroteo. La medida afecta a la EET N°2 "Pbro. José Manuel Colombo" y al Colegio La Salle, y fue dispuesta por orden judicial.

Las clases quedan suspendidas los días viernes 17, lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de abril. En el caso de la EET N°2, el equipo directivo informó que la institución se comunicará próximamente con las familias para ofrecer una propuesta pedagógica alternativa que garantice el derecho a la educación durante los días de cierre.

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Por su parte, La Salle aclaró que los docentes cumplirán su horario habitual, aunque sin alumnos presenciales.

Según consignó el sitio R2820, desde la dirección de la EET N°2 se indicó que la Justicia lleva adelante las investigaciones correspondientes para identificar a los presuntos autores de las amenazas.

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Asimismo, se convocó a las familias a dialogar con sus hijos sobre violencia, vínculos y convivencia escolar, recordando que "toda acción tiene consecuencias, para uno y para quienes nos rodean". Por los mismos motivos y por el mismo período de tiempo, se suspendieron las clases también en la escuela La Salle.

Resolución judicial

La resolución estuvo a cargo de la titular del Juzgado N°2 de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes, Florencia Amore, tras el pedido del Ministerio Público Fiscal, con el acuerdo del Ministerio Pupilar de la Defensa.

Para evitar la presencia de fuerzas de seguridad cerca de las instituciones se resolvió la suspensión de clases.

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