Frigerio incorporó a Cuenca en el CGE y a Jacob al gabinete provincial

Frigerio anunció la designación del nuevo presidente del Consejo General de Educación (CGE) y Jacob como ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.

11 de diciembre 2025 · 20:12hs
Cuenca junto al gobernado

Prensa Gobierno de Entre Ríos.

Cuenca junto al gobernado, Rogelio Frigerio.

El gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio anunció la designación de Carlos Cuenca como nuevo presidente del Consejo General de Educación (CGE) y de Hernán Jacob como ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios. Ambos asumirán en reemplazo de Alicia Fregonese y Darío Schneider, recientemente electos legisladores nacionales.

Frigerio le toma jugamento

Este viernes a las 10.30, el mandatario tomará juramento a los nuevos funcionarios, quienes participarán de la primera reunión de gabinete.

la palmera yatay es parte inseparable del patrimonio natural entrerriano.

Entre Ríos declaró a la palmera yatay como Monumento Natural

Rogelio Frigerio presente en el lanzamiento para la temporada de verano.

Se inauguró en Villa Urquiza la temporada de verano de Entre Ríos

Cuenca es Contador Público Nacional y Especialista en Docencia Universitaria. Actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), donde también es docente; además dicta clases en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Posee una extensa trayectoria en la gestión pública y universitaria, con funciones como subdirector de Presupuesto y subsecretario de Previsión y Suministros de la Municipalidad de Paraná, y subsecretario Económico Financiero de la Uader.

Por su parte, Hernán Daniel Jacob es abogado y hasta ahora se desempeñaba como jefe de Gabinete del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios. Tiene una extensa trayectoria y experiencia en gestión pública desde 1995 a 1999 como secretario de Gobierno, Obras Públicas y Acción Social. Seguidamente de 1997 a 1999 estuvo a cargo de la Secretaria de Hacienda. De 1999/2001 y de 2001/2003, fue secretario de Gobierno y Hacienda; y de 2015 a 2023, secretario de Economía, Hacienda y Producción.

Con estas designaciones, el gobernador completa la transición en áreas clave del Ejecutivo provincial para asegurar la continuidad de las políticas educativas y de infraestructura.

Frigerio CGE Educación
