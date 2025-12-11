Uno Entre Rios | La Provincia | palmera

Entre Ríos declaró a la palmera yatay como Monumento Natural

El Senado de Entre Ríos aprobó por unanimidad la ley que declara Monumento Natural a la palmera yatay una especie emblemática del paisaje entrerriano.

11 de diciembre 2025 · 22:29hs
la palmera yatay es parte inseparable del patrimonio natural entrerriano.

Gentileza: Turismo de Entre Ríos

la palmera yatay es parte inseparable del patrimonio natural entrerriano.

En la 19ª Sesión Ordinaria del 146º Período Legislativo, el Senado de Entre Ríos aprobó por unanimidad la ley que declara Monumento Natural a la palmera yatay (Butia yatay), una especie emblemática del paisaje entrerriano. Se trata del primer vegetal en recibir esta categoría de máximo resguardo dentro del Sistema Provincial de Áreas Protegidas (Ley Nº 10.479), según destacaron desde la Secretaría de Ambiente.

La decisión fue celebrada tanto por autoridades provinciales como por especialistas en conservación. Pablo Aceñolaza, responsable de Áreas Protegidas, calificó la sanción como “motivo de enorme alegría”.

“Si hay algo que identifica a la provincia hacia afuera, que está en todas las fotos, en las promociones turísticas, en el imaginario de la gente, es el yatay”, expresó. Y subrayó que el nuevo estatus permitirá reforzar las capacidades de investigación y protección: “Eso es lo más importante”.

Por su parte, la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, remarcó el carácter estratégico de la medida.

“Esta es una señal clara de hacia dónde queremos ir como provincia: resguardar especies emblemáticas. La palmera yatay representa un símbolo vivo del patrimonio entrerriano; su declaración como Monumento Natural garantiza que tendrá el máximo nivel de protección”, afirmó.

El 13 de marzo se celebrará el Día Provincial de la Palmera Yatay

La legislación aprobada otorga a la especie un resguardo prioritario, especialmente relevante frente a amenazas antrópicas y sanitarias que afectan a los palmares de la región. Además, establece que cada 13 de marzo se celebrará el Día Provincial de la Palmera Yatay, con el objetivo de promover su valoración y cuidado.

Aceñolaza destacó que este paso constituye un avance técnico y ambiental significativo. “La palmera yatay es parte inseparable del patrimonio natural entrerriano; no existe imagen de nuestra provincia sin su presencia. Contar con su reconocimiento como Monumento Natural nos permite fortalecer su protección”, concluyó.

