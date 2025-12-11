Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

La Municipalidad de Paraná estableció los días de asueto y receso administrativo

La Municipalidad de Paraná estableció los días de asueto y receso administrativo. Se adoptarán los recaudos para garantizar la prestación de servicios.

11 de diciembre 2025 · 18:56hs
La Municipalidad de Paraná estableció los días de asueto y receso administrativo

La Municipalidad de Paraná estableció los días de asueto y receso administrativo,

El personal de la administración municipal de Paraná tendrá asueto el 24 y el 31 de diciembre (serán considerados inhábiles), mientras que el receso administrativo será del 2 al 16 de enero de 2026. Durante esos días el Estado adoptará los recaudos para garantizar la prestación de servicios que se consideren esenciales.

A través del decreto 2780/2025 el Ejecutivo Municipal establece los días de asueto y receso administrativo garantizando el funcionamiento de los servicios públicos esenciales durante esos períodos y determinando el receso para el personal de la administración pública municipal a los fines que los agentes gocen de las licencias anuales ordinarias.

la bersuit en parana: vivi paseo 25 de mayo suma propuestas y busca consolidarse como cierre cultural del ano

La Bersuit en Paraná: Viví Paseo 25 de Mayo suma propuestas y busca consolidarse como cierre cultural del año

Maratón Acuática Villa Urquiza-Paraná: habrá 96 nadadores

Maratón Acuática Villa Urquiza - Paraná: habrá 96 nadadores

El período de receso dispuesto será considerado inhábil para trámites de expedientes, reclamaciones o recursos, con algunas excepciones como selección de co-contratante estatal, actas de comprobación de faltas y actuaciones ante la Justicia de Faltas, que continuarán desarrollándose normalmente.

Paraná asueto Municipalidad
Noticias relacionadas
en el acto vuelve con un show creado junto al publico

"En El Acto" vuelve con un show creado junto al público

El director Alejandro Silva y la guionista Diana Deharbe visitaron UNO y hablaron sobre este documental.

Realizan un documental sobre el boxeo femenino paranaense

el detenido por matar a dos jovenes en la ruta 32 tenia varios blister de pastillas

El detenido por matar a dos jóvenes en la ruta 32 tenía varios blister de pastillas

la uader convoca al taller de verano de escritura en parana

La UADER convoca al Taller de Verano de Escritura en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos declaró a la palmera yatay como Monumento Natural

Entre Ríos declaró a la palmera yatay como Monumento Natural

Boca venció a Vélez y se quedó con el Trofeo de Campeones de Reserva

Boca venció a Vélez y se quedó con el Trofeo de Campeones de Reserva

Se inauguró en Villa Urquiza la temporada de verano de Entre Ríos

Se inauguró en Villa Urquiza la temporada de verano de Entre Ríos

Ultimo Momento
Entre Ríos declaró a la palmera yatay como Monumento Natural

Entre Ríos declaró a la palmera yatay como Monumento Natural

Boca venció a Vélez y se quedó con el Trofeo de Campeones de Reserva

Boca venció a Vélez y se quedó con el Trofeo de Campeones de Reserva

Se inauguró en Villa Urquiza la temporada de verano de Entre Ríos

Se inauguró en Villa Urquiza la temporada de verano de Entre Ríos

Frigerio incorporó a Cuenca en el CGE y a Jacob al gabinete provincial

Frigerio incorporó a Cuenca en el CGE y a Jacob al gabinete provincial

Se confirmó el fixture del Torneo Apertura 2026

Se confirmó el fixture del Torneo Apertura 2026

Policiales
Ruta 20: identificaron al conductor paranaense que falleció tras un grave accidente

Ruta 20: identificaron al conductor paranaense que falleció tras un grave accidente

Un vehículo volcó en la Ruta 168 y el conductor fue asistido por Bomberos Voluntarios de Paraná

Un vehículo volcó en la Ruta 168 y el conductor fue asistido por Bomberos Voluntarios de Paraná

Narcotráfico: 46 allanamientos, $12 millones secuestrados y 132 identificados pero sin detenidos

Narcotráfico: 46 allanamientos, $12 millones secuestrados y 132 identificados pero sin detenidos

Cayó líder de peligrosa banda del conurbano con vínculos en Entre Ríos

Cayó líder de peligrosa banda del conurbano con vínculos en Entre Ríos

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Ovación
Boca venció a Vélez y se quedó con el Trofeo de Campeones de Reserva

Boca venció a Vélez y se quedó con el Trofeo de Campeones de Reserva

Se confirmó el fixture del Torneo Apertura 2026

Se confirmó el fixture del Torneo Apertura 2026

Batalla de arqueros: la octava edición será en una sede renovada

Batalla de arqueros: la octava edición será en una sede renovada

Maratón Acuática Villa Urquiza - Paraná: habrá 96 nadadores

Maratón Acuática Villa Urquiza - Paraná: habrá 96 nadadores

Ariel Holan se fue de Rosario Central

Ariel Holan se fue de Rosario Central

La provincia
Entre Ríos declaró a la palmera yatay como Monumento Natural

Entre Ríos declaró a la palmera yatay como Monumento Natural

Se inauguró en Villa Urquiza la temporada de verano de Entre Ríos

Se inauguró en Villa Urquiza la temporada de verano de Entre Ríos

Frigerio incorporó a Cuenca en el CGE y a Jacob al gabinete provincial

Frigerio incorporó a Cuenca en el CGE y a Jacob al gabinete provincial

La Municipalidad de Paraná estableció los días de asueto y receso administrativo

La Municipalidad de Paraná estableció los días de asueto y receso administrativo

Un graduado de la UNER impulsa la inteligencia artificial en los negocios globales

Un graduado de la UNER impulsa la inteligencia artificial en los negocios globales

Dejanos tu comentario