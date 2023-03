Desde el Archivo General de Entre Ríos invitan a recorrer Paraná

Huerto.jpg Novena. La celebración central será el domingo en la Catedral.

La ciudad que nunca fue fundada

Paraná lleva en la piel el aroma de pueblo chico. Vive en un idilio interminable con un río que la acaricia y besa sus orillas de arenisca amarillenta. Pasa los días entre murgas que retumban en las calles, brisas húmedas de medianoche que limpian el aire de las avenidas y pescadores afanosos que siempre vuelven a casa cuando el paisaje cambia los cien tonos de verde por un uniforme ocre de atardecer. Es una ciudad de esquinas coloniales, calles angostas, cúpulas bizantinas y constantes recuerdos de los tiempos de Justo José de Urquiza. Una gran aldea atestada de barrancas que balconean sobre las aguas café con leche del río; una dama urbana que vive seducida por las historias que, apresadas entre sus curvas, relatan capítulos de los primeros tiempos de nuestro país, cuando federales y unitarios se disputaban el derecho a guiar una nación. La capital de Entre Ríos nunca fue fundada: es el resultado de la decisión de un grupo de colonos provenientes de las costas de Santa Fe, que descubrió en la margen opuesta del río un mejor lugar para asentarse y escribir sus vidas. En los comienzos, el lugar se llamó Baxada de la otra Banda del Paraná, que con el paso del tiempo fue sintetizándose hasta llegar al actual.

Pasear por Paraná

El Archivo General de Entre Ríos desde hace varios años organiza Paseos por la Ciudad, entre el arte, la arquitectura, los monumentos y el paisaje, el Archivo te guía; con la participación y guía del arquitecto Fernando Ponce, Especialista en Patrimonio Urbano, Arquitectónico y Cultural.

paseos paraná arquitectura.jpg Con el objetivo de concientizar a los alumnos sobre Paraná y su patrimonio cultural, muestran a través de itinerarios turísticos tesoros ocultos de la ciudad

Estas actividades se desarrollan durante todo el año y tienen como objetivo principal hacer conocer la ciudad, descubrir sus edificios más representativos, conocer sus historias y analizar y ver sus monumentos artísticos; y tiene como principales destinatarios a los alumnos de las escuelas primarias y secundarias de Paraná y otras localidades de la provincia, como así también alumnos terciarios y universitarios o el público en general.

La prioridad es concientizar a los alumnos sobre Paraná y su patrimonio cultural, dando a conocer y descubrir a través de itinerarios turísticos los tesoros ocultos de la ciudad.

A través de estos paseos se intenta no solo transmitir cuestiones estrictamente relacionadas con el turismo, sino descubrir los lugares, sitios, edificios, monumentos, calles y plazas de Paraná, que muchas veces por falta de tiempo no lo hacemos.

museo 6.jpg Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón

Se conocen y recorren lugares como Plaza 1º de Mayo, Colegio Nuestra Señora del Huerto (Ex Senado de la Confederación Argentina), Catedral Metropolitana, Palacio Arzobispal, Correo Central (Ex Residencia del General Justo José de Urquiza), Banco de Entre Ríos, ex Sala Mayo y Centro Comercial de Paraná, Banco de la Nación Argentina, Club Social, ex Plaza Hotel, Escuela Normal (Ex sede de la Casa de Gobierno de la Confederación Argentina), Palacio Municipal, Plaza Gral. Carlos María de Alvear, Iglesia y Capilla San Miguel Arcángel, Biblioteca Popular, Teatro 3 de Febrero, Museo de Ciencias Naturales “Profesor Antonio Serrano”, Museo Histórico de Entre Ríos Doctor Martiniano Leguizamón, Museo Provincial de Bellas Artes “Pedro E. Martínez”, Av. Alameda de la Federación, Escuela Del Centenario, Biblioteca Pública de Entre Ríos, Plaza Enrique Carbó, Mausoleo al Gral. Ricardo López Jordán, Centro Cívico, Palacio de Tribunales, Palacio de Educación, Casa de Gobierno, Parque Urquiza, el río, su paisaje y sus barrancas, el Monumento al Gral. Justo José de Urquiza, la Danza de la Flecha, Venus saliendo del baño, la Columna del Libertador, Bajada de los Vascos y Puerto Viejo.

Estos paseos se desarrollan durante todo el año y tienen como objetivo principal hacer conocer la ciudad, descubrir sus edificios más representativos, conocer sus historias y analizar y ver sus monumentos artísticos y valorar, cuidar y preservar; y tienen como destinatarios a los alumnos de las escuelas primarias y secundarias.

Más información y consultas sobre los Paseos por la Ciudad los interesados se pueden acercar a la sede del Archivo General de Entre Ríos, ubicado en avenida Alameda de la Federación 222 de Paraná, comunicarse al teléfono 434-4211073, o escribir al electrónico: archivogeneraler@hotmail.com.

Desde el Archivo General de Entre Ríos confirmaron que hasta el momento realizaron la actividad propuesta unas 100 escuelas primarias y secundarias y más de 10.000 alumnos, también contingentes de alumnos terciarios, universitarios y público en general.