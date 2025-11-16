Con reservas agotadas, Minitah Stand Up lideró la noche de Paraná

Minitah Stand Up llenó de público la esquina de calle Victoria y La Rioja con su último show del año

El viernes por la noche, una esquina de Paraná se llenó en risas. Ibérico Bar, con todas sus reservas agotadas, abrió su vereda para recibir un nuevo show de Minitah Stand Up , el trío integrado por Daniela Rudel, Carolina Rossier y Paula Chilotegui.

La propuesta se desarrolló al aire libre, entre mesas ocupadas desde temprano, luces colgadas sobre la calle, una barra que trabajó a cielo abierto y un pequeño escenario que ellas mismas montaron junto a una máquina de humo que aportó el toque teatral.

La convocatoria reunió a un público mayoritariamente femenino y, desde el comienzo, las comediantes encontraron una conexión inmediata con la gente. A la propuesta habitual de Minitah se sumaron las participaciones especiales de Eve Schneider y La Pitoniza Arriba Va, dos artistas que elevaron aún más la onda del show y aportaron nuevos y originales registros humorísticos.

La dinámica de la noche se sostuvo en relatos personales y situaciones reconocibles, trabajadas desde una mirada honesta y a corazón abierto que encontró eco en quienes llenaron la vereda. La maternidad fue uno de los temas más festejados, abordado desde experiencias que provocaron carcajadas y miradas cómplices. También aparecieron la menopausia, la vida en pareja, los vínculos con los hombres, los traumas de la niñez y la batería inagotable de inquietudes que atraviesan a las mujeres en distintos momentos de su vida. Cada integrante del grupo aportó su sello.

Entre las mesas, varias mujeres contaron que habían ido en grupo, como una salida organizada después de una semana intensa. “No nos acordábamos de reír así”, comentó una de ellas.

Otra vecina de Paraná celebró la posibilidad de encontrar propuestas de humor protagonizadas por mujeres: “Hace falta que haya más espacios así. Estamos viendo que es posible y que la ciudad acompaña”.

El crecimiento

La presencia de Minitah en la escena local forma parte de un movimiento que, de a poco, consolida el humor femenino en Paraná. Las integrantes del grupo lo explicaron hace unas semanas, cuando visitaron la redacción de UNO y compartieron su visión sobre la comedia y su trabajo arriba del escenario. Allí remarcaron que aún existen prejuicios y expectativas diferenciadas hacia las humoristas, pero también destacaron que la respuesta del público viene siendo sólida y creciente.

Para ellas, el stand up se convirtió en un modo de contar lo cotidiano desde otra perspectiva y de construir un espacio donde la risa es una forma de aliviar, compartir y estar cerca de otros.

La noche del viernes volvió a demostrarlo. Al finalizar el show, el clima quedó marcado por comentarios que se repetían de mesa en mesa, un disfrute que dejó en claro el valor cultural de propuestas como esta.

“La verdad la pasamos increíble. Vine con 3 amigas y no paramos de reírnos. Las chicas son lo más, lloramos de risa, literalmente. Es tan importante tener momentos como éstos, donde podamos juntarnos, hacer catarsis, reírnos de aquello que nos dolió, y saber que no estamos solas, que no somos las únicas. La risa es la mejor terapia, siempre”, cerró Carolina, quien formaba parte de una de las mesas más divertidas.