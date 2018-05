Circo Freak, Malman y Hueso, tres bandas juntas en el Puerto Nuevo de Paraná

Mañana, en el Puerto Nuevo de Paraná tocará un triplete de bandas de lujo: Malman (Córdoba), Circo Freak (Mar del Plata) y Hueso (Paraná). La cita será a partir de las 22.30 en Limbo Pub (Güemes y Liniers).





Se trata de tres bandas con propuestas diferentes pero ligadas al rock alternativo. Circo Freak es un power dúo integrado por Javo Vinagre en voz y guitarra, y Santiago Petrucco en batería. Su base musical transita los caminos del rock, el stoner y el grunge combinándolos con líricas que por momentos integran el hip hop para dar forma a canciones viscerales que se enredan con las ocurrencias del Payaso Malaleche, un personaje que ronda los escenarios durante cada show de la banda.





Malman es un grupo de rock formado en 2015, que fusiona con funk y soul, pero lo más interesante de esta banda es la búsqueda sonora que logran sus dos integrantes: Agu Romanelli (voz y batería) y Andrés Gutiérrez (bajo y coros), ambos nacidos en la ciudad de Río Cuarto y actualmente radicados en la Ciudad de Buenos Aires. Su sonoridad tiene poder, fuerza, melodías y frescura. Este power dúo ya se ha presentado en la capital entrerriana y ha cosechado varios seguidores.





La pata local

En tanto, Hueso será la banda encargada de poner la "pata" local en la noche del viernes. Conformada por Lucas Coqui en guitarra y voz, Iván Henares en primera guitarra, Dani Pacheco en bajo, y Horax López en batería, la banda se formó hace poco más de dos años y se inscribe dentro del rock pesado, mezclando el grunge de los años 90, con el rock stoner, un subgénero psicodélico de los años 60 pero que ha recobrado impulso en los últimos tiempos.

"Venimos de diversas bandas y nuestro estilos individuales tienden o más hacia lo metalero o hacia el heavy, pero nos complementamos. Ahora estamos armando con ansias y mucha pila esta fecha para que salga lo mejor posible. Vamos a hacer unos 40 minutos de temas nuestras, quizás metemos un cover. La idea es coparse arriba del escenario y dar lo que salga", señaló Coqui a Escenario.

Han tocado en Paraná, Santa Fe y Gualeguaychú, junto a otras bandas como Plan 4, teloneando a A.N.I.M.A.L, y Runas. Siempre produciendo canciones y mostrando originalidad. "La mayoría de los temas, en sus bases de riff, son armados por Iván Henares, que se dedica mayormente a producir, ya que cuenta con ciertos recursos e ideas musicales interesantes. Él nos pasa los temas en los ensayos y les vamos terminando de dar forma. Y las letras las escribo yo, generalmente surgen de la música. Así se me da con este tipo de música, me inspira", contó.

Por el momento tienen grabado un EP con tres temas que se pueden escuchar en Youtube y Spotify: Hueso, Pieles y Clavos. "La grabación se dio a partir de un video musical que hicimos para el tema Pieles. Horax, que trabaja con la fotografía y la imagen, flasheó una idea en base a la letra. Después decidimos grabar un par de temas más, la idea era tener un material copado y de buena calidad", precisó, y adelantó que, si todo sigue viento en popa, en agosto comenzarán a grabar su primer disco.

En lo que al público respecta, el cantante indicó que han tenido muy buena respuesta en cada presentación: "De a poco se va sumando más gente, en parte gracias a las redes sociales, donde cada vez ganamos más seguidores. No hay muchos lugares para tocar, fuera de los centros culturales, Limbo es el lugar donde más se da la posibilidad de que las bandas locales puedan presentarse, cada vez suena mejor. Después hay un par de lugares más, que no están tan bien acondicionados para que toque una banda, pero entiendo que poner guita en un lugar para que toquen bandas no es lo más redituable, pero tampoco es mala inversión porque sirve para que esos lugares crezcan".