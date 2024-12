"Charlando de modas: Misa Millennial" despide el año a pura comedia

En diálogo exclusivo con UNO, las artistas adelantaron detalles de lo que será este show tan especial, cómo lo han construido y qué huellas les ha dejado la experiencia de haber sobrevivido a la moda de los 2000.

Soledad Escoubué (37), comunicadora social y escritora, Eva Cabrera (39), diseñadora gráfica, actriz y humorista, y Emilia Cersofio (35), compositora y cantautora entrerriana, premiada artista, son las voces que le darán vida a este encuentro cargado de creatividad, reflexión y, por supuesto, mucho humor.

—¿De qué se trata la propuesta?

—(Eva) Charlando de modas es una especie de programa de radio en vivo, donde dos amigas millennials, que seríamos Sole y yo, hablamos de situaciones que nos atraviesan como generación, una generación bisagra. Todo lo que nosotras aprendimos de niñas, hoy no nos sirve, no nos cierra. Entonces somos de una generación que viene a plantear nuevos modelos, pero el problema es que tampoco estamos muy seguras de esos nuevos modelos, y ahí están las contradicciones que abordamos desde el humor, esos traumas que queremos sanar.

El desafío de hacer comedia

—¿Qué las hace reír?

—(Eva) Nuestras amigas son una gran fuente de humor.

(Soledad) Nosotras compartimos la parte tragicómica de la vida. En Charlando de modas, tratamos de tomar momentos o situaciones que han sido dolorosas para nosotras y reírnos de eso. Nos reímos mucho de nuestras miserias.

(Eva) Hay una frase que me gusta mucho: “El humor es tragedia más tiempo”. Armando el show del viernes nos pusimos a recordar cómo eran nuestras navidades cuando éramos chicas y nos moríamos de risa. Hoy, 20 años después, poder reírse de eso es ganarle. Gana el que se ríe. Por eso me gusta pensar el humor como algo que surge de abajo hacia arriba. Pegarle al poderoso, de alguna forma es ganarle. El humor es una daga que se le puede clavar al villano, y reírse de eso es una forma de revancha.

—(Emilia) Para mí la vida es humor. En lo cotidiano soy muy bolacera. También tengo mi parte profunda y dramática, pero el humor es lo que me compensa.

—Emilia, ¿qué te llevó a unir la música y la comedía?

—Ellas (risas). Me lo propusieron y enseguida dije que sí. Yo tengo mi parte de humor, que inclusive en los vivos de mi música me salen. Cuando doy clases de música también el humor siempre está presente.

—¿Cuándo comenzaron con este show?

—(Soledad) En diciembre de 2022, estamos cumpliendo 2 años. En aquel momento fue lanzarnos al vacío, porque no teníamos idea de qué forma tomaría el show. Si bien teníamos los temas, todo se fue armando sobre la marcha. El primer encuentro de modas, específicamente. Hablar sobre la moda de los 2000, el tiro bajo, el bronceado, Britney Spears, las cejas finitas.

—Eva, ¿cómo y cuándo te iniciaste en la comedia? Hiciste stand up mucho tiempo.

—Siempre me gustó el stand up como género. Hoy las comediantes que me gustan son mujeres. Y ese es un género que si bien parece fácil, es sumamente difícil de hacer. Es complejo caretear un mal chiste, y la respuesta del público es inmediata porque se ríen o no se ríen, no se puede fingir. La risa es lo más parecido a un estornudo, sale o no sale. El humor siempre me gustó, es un desafío, está vivo.

—¿Y qué sucede cuando la gente no se ríe?

—(Eva) Es de las cosas más horribles que pueden pasar. Yo simplemente quiero morir o volver al útero materno (risas). Es muy duro, pero bueno, te bajás del escenario y ya está, la gente se olvida. Es una la que se queda con el trauma. La gente salió, se tomó una birra y se olvidó. Pero bueno, la sensación de poner el corazón y que te lo pisen, es dura (ríe).

—¿Cuál es el objetivo de la función?

—(Soledad) Poder reírnos. Esa sola idea de que nos podamos reír me lleva a un lugar de mucha contención y es como un refugio, que tiene como objetivo juntarnos a conversar y poner en agenda ciertos temas, compartirlos. Hay quienes vienen a llorar, quienes vienen a reír, quienes vienen a cantar y quienes vienen a ver stand up.

(Eva) Es como la idea de entender de que eso que te hacía mal a vos, también me hacía mal a mí. Nos pasaba lo mismo a todas pero sufríamos por separado pensando que había algo mal en nosotras. Y no, la respuesta es que el mundo en el 2000 era una cagada para ser adolescente.

(Soledad) Recuperamos pequeñas anécdotas, es decir “che, yo ese día la pasé remal porque me pasó tal cosa y se me vino el mundo abajo”, entonces lo ponemos en común y te das cuenta que nos pasó a todas.

—¿Hay algún tema en particular que tocarlo sea como meter el dedo en la llaga?

—(Eva) El amor, cuando nos ponemos a hablar del amor y los vínculos. Ahí nadie sabe nada y nos llenamos de preguntas.

Se generan preguntas colectivas, ¿cómo es?, ¿cómo se hace? Nadie sabe bien cómo viene la onda. Quiero amar, pero no sé cómo. Entonces se presenta un derrumbe de estructuras.

(Soledad) Es el Ser y el Amar. Estos dos conceptos que tanto aparecen al momento de sentir. Y en el medio todos los mandatos y las contradicciones.

—¿Qué artistas las marcaron?

—(Soledad) Shakira, Thalía, Britney (risas).

(Emilia) Sí, en esa infancia y en esa adolescencia está todo el pop y las baladas latinas.

(Eva) Depende mucho también quién te muestra música y si tenés hermanos más grandes. Mi hermana tuvo una época fanática de Sabina, entonces yo también lo escuchaba. Luis Miguel, lo amaba. También es cierto que antes había una forma distinta de escuchar música, una escuchaba el CD entero, todo el concepto del disco. Veías las fotos, las letras, el librito entero. Me acuerdo también cuando compramos Circo Beat, de Fito Páez. Ahora se escuchan temas sueltos.

(Soledad) Mi hermano varón era muy punk, entonces escuchábamos mucho Attaque 77.

El show será en Parientes del Bar

—Lo que quieran agregar para invitar al público lector.

—(Eva) Los esperamos este viernes en el patio de Parientes del Bar. Va a estar lindo, habrá mesitas, algo para comer, algo para tomar, el escenario y todo el show de La Misa Millennial. Las entradas tienen un valor de 4.000 pesos y pueden hacer reservas para armar mesas de amigas, por ejemplo.

(Soledad) Es un show ideal para quienes vienen tambaleando en este fin de año después de un 2024 complicado. Creemos que hay algo del concepto de Misa, que lo tomamos del catolicismo con todo respeto, porque creemos que realmente es un rito encontrarnos, escucharnos, escuchar música, y colectivizar las emociones y las ideas de este fin de año que nos hace pensar que todo se termina pero la vida sigue (risas). Queremos cerrar el 2024 vibrando un poco más alto a pesar de este año que nos llevó un poco por delante a todas.