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Femer se volvió a cruzar con funcionarios de OSER

La Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) y el Círculo médico repudiaron las declaraciones del vicepresidente de OSER. "Tergiversa la naturaleza de nuestros reclamos", indicaron

14 de noviembre 2026 · 11:14hs
La Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) repudió declaraciones del vicepresidente de OSER

La Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) repudió declaraciones del vicepresidente de OSER, Ricardo García. "Tergiversa la naturaleza de nuestros reclamos", indicaron 

La Federación Médica de Entre Ríos (Femer) salió al cruce de declaraciones del doctor Ricardo García, vicepresidente de OSER. Segón FEMER el funcionario "tergiversa la naturaleza de nuestros reclamos, procurando alterar el eje de la discusión".

LEER MÁS: FEMER levantó la suspensión de atención en internación de afiliados de OSER

Días atrás el vicepresidente de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Ricardo García, acusó a los prestadores de extorsión y de registrar duplicidad en cerca del 80% de la facturación de internaciones durante una entrevista en el programa Cuestión de Fondo de Canal 9 Litoral.

Ante estas declaraciones, la Federación Médica emitió un comunicado enérgico desmintiendo las cifras y retrucando que los verdaderos perjudicados son los médicos por descuentos y deudas pendientes.

El comunicado

"No es cierto que la OSER esté sometida a extorsión. Los extorsionados son los prestadores de la obra social. Son los médicos entrerrianos los que sufren los descuentos indebidos y las dilaciones en los pagos de honorarios por la atención de sus afiliados. No es cierto que se haya duplicado la facturación de consultas, ni que 80 de 100 honorarios en internaciones se hayan facturado dos veces", indica el escrito.

Asimismo expone que "la falta de reglas claras de facturación, criterios de auditoría consensuados y uniformes, errores de sistemas, que han provocado algún error involuntario, no fueron resueltas en forma oportuna y adecuada por la OSER, pese a las numerosas reuniones realizadas al efecto".

Por otra parte la entidad continúa reclamando en el mes de noviembre débitos aplicados en los dos últimos pagos de OSER, sobre honorarios del mes de Junio y Julio/26, existiendo también montos significativos por reclamo de débitos pendientes desde el año pasado.

"Nuestro Consejo Directivo ha decidido, en un gesto de buena voluntad, levantar la medida de suspensión de la atención en internaciones, al abrirse una instancia que podría superar el conflicto. Estas declaraciones, plagadas de inexactitudes, conspiran contra el diálogo constructivo. Aspiramos a mantener un debate fructífero con la obra social provincial, que permita sostener los objetivos de cuidar el trabajo médico y preservando el sistema que atiende la salud de buena parte de los entrerrianos", puntualizaron.

El Círculo Médico acompañó la posición de FEMER

El Círculo Médico departamento Paraná compartió el comunicado emitido por la Femer.

El pronunciamiento se produce en el marco del conflicto que mantienen los profesionales médicos con la obra social provincial, por débitos aplicados a los honorarios, demoras en los pagos y dificultades vinculadas a los procedimientos de facturación y auditoría.

Cabe recordar que FEMER resolvió recientemente levantar transitoriamente la suspensión de la atención médica en internación a afiliados de OSER, como gesto de buena voluntad ante la apertura de una instancia de diálogo para superar el conflicto.

Femer OSER Ricardo García
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