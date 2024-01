Carnaval del País 2024: Gueleguaychú y Gualeguay presentes

Gualeguaychú y Gualeguay se visten de fiesta para darle la bienvenida a las siete comparsas que brillarán este verano: Marí Marí, Papelitos, O´Bahía y Kamarr, K-arumbay, Sambá Verá y Sí-sí. Los eventos se realizarán todos los sábados de enero, febrero y el finde XL de carnaval.

Natalia Miño, profesora de danzas clásicas y encargada de la puesta en escena de Marí Marí, en diálogo con UNO dijo: “Soy coreógrafa del carnaval desde 2.005, pero desde 1.999 que participo activamente. Lo viví como integrante, como portabandera, como bailarina y ahora lo vivo como coreógrafa y escenógrafa. El carnaval atravesó mi vida, lo disfruto mucho. A mi marido lo conocí una noche de carnaval, estamos juntos desde hace 20 años. Mis hijos son carnavaleros y la hija más grande de mi marido también lo es, yo desfilé embarazada en dos oportunidades. El carnaval es familia, una noche de carnaval una organización familiar que arranca a la mañana y termina a la madrugada cuando todos volvemos a casa. Disfrutar del carnaval en familia es lo más lindo que hay, obviamente sumando a los amigos”. Su búsqueda al momento de armar la puesta en escena de Marí Marí fue tratar de organizar la dinámica respetando la presencia, la pasión y la historia. “Marí Marí es la comparsa supercampeona y no por nada tiene tantos premios encima. Quiero contarle a la gente que este año encontrarán a una Marí Marí brillosa y reluciente. Deseo que se vea tan logrado como lo vemos nosotros, el equipo. Trabajamos muchísimo en todas las áreas y talleres y confiamos, eso es lo más importante. La comparsa va a salir increible y estamos todos muy ilusionados. La parte que más disfruto de mi trabajo es el poder relajarme después de la tercera o cuarta noche. Al principio soy muy seria, todo va muy cronometrado, tenemos un tiempo de pasada y debo estar atenta a todo, soy muy respetuosa con mis compañeros. Disfruto mucho cuando la tribuna se prende con las coreografías generando un ida y vuelta con el integrante. Cuando la comparsa ya está encaminada, todo es una fiesta”, aseguró.

El año pasado, la comparsa Papelitos (del Club Juventud Unida) se impuso en el puntaje y levantó la copa de la edición 2023 del mayor espectáculo a cielo abierto de la Argentina. En segundo lugar se ubico Mari Mari (Club Central Entrerriano), tercera ubicacion para Kamarr (Club Sirio Libanes), en el cuarto escalon quedo O’ Bahia (Club de Pescadores) y en quinta ubicacion Ara Yevi (Club Tiro Federal). Desde la organización, informaron que este año habrá 12 carrozas, más de mil integrantes y más de cinco mil plumas en pasarela.

Erica Etter, reina de la comparsa O´Bahía 2024, dijo a UNO: “Este año mis expectativas están más altas que nunca porque llevo la responsabilidad de ser la soberana y representante de la comparsa. Soy muy exigente conmigo misma y por eso este año, más que nunca, quiero darlo todo. En mi pasada por el circuito voy a darlo todo, somos un gran equipo. Siento una felicidad enorme y estoy muy agradecida por el lugar que me dieron, como dije recién, es una gran responsabilidad. A su vez, siento que con este gesto el carnaval me devuelve todos los años de sacrificio y trabajo que le dediqué. Una se prepara durante todo el año para llegar a cada carnaval, física y mentalmente. En lo personal, soy mamá de una niña de cuatro años, entonces la organización es otra, cambia la dinámica familiar. Le he dedicado muchos años de mi vida al carnaval, y poder estar hoy en el puesto que tanto anhelé me llena de alegría. La alegría de la gente y sus aplausos mientras recorremos el circuito te ensancha el corazón. El público valora mucho el esfuerzo de cada comparsa por brindar el mejor espectáculo de su vida cada noche”.

La característica que presenta el corso de Gualeguay, es que se diferencia por ser participativo, es decir, que el público no es sólo espectador sino que también forma parte del espectáculo. Otros de los particulares atractivos es el “Juego con espuma” y la posibilidad de fotografiarse con los integrantes de las comparsas, que forma parte de la identidad del corso más divertido del país. Se puede disfrutar en el Corsódromo Municipal del desfile de las tres comparsas de la ciudad: K´rumbay, Sambá Verá y Si-Si, incorporando en esta edición nuevas ubicaciones vip y nuevo sector de miradores.

Turistas de todo el país recorren las ciudades capitales del corso cada verano. Gualeguaychú tiene más de 70.000 visitantes cada año solo entre enero y febrero, porque El Carnaval del País es el evento a cielo abierto más grande y popular de Argentina. Es considerado el tercer mejor carnaval del mundo luego de Venecia y Río de Janeiro.

A partir de hoy, locales y turistas podrán disfrutar cada sábado del desfile de luminosas comparsas, batucadas y carrozas con todo el ritmo, brillo y color de sus carruajes y murgas. “¡Se vienen 10 noches mágicas y ya estamos preparados para que comience la primera! Las cuatro comparsas desfilarán en los 500 metros de pasarela más hermosos de Argentina. Habrá más de 1.500 personas en escena más el show de las bandas en vivo”, adelantaron desde las redes oficiales del carnaval de Gualeguaychú.

El corsódromo de dicha ciudad cuenta con una capacidad para 35.000 mil espectadores sentados, más todos aquellos curiosos que no quieren perderse el espectáculo y lo disfrutan desde el sector externo con amigos o en familia. Y la misma euforia vive Gualeguay. “Estamos confiados, la gente se divertirá mucho y acompañará la fiesta como cada año. Hubo un gran esfuerzo desde la municipalidad por llevar este evento adelante así que estamos deseosos por su estreno”, expresaron desde el área de turismo. Y terminó la espera: esta noche se abrirán las puertas de los cosmodromos.

Para participar del carnaval de Gualeguaychú pueden adquirir sus entradas en Ticketek.com.ar, y para viajar al corso de Gualeguay, pueden adquirir sus entradas en corso.gualeguay.gob.ar.