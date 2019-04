Cacerolas vuelve a su Gualeguay natal para lanzar su segundo disco, "NUF"

Cacerolas, banda integrada por artistas gualeyos que residen en Buenos Aires, lanzará en Gualeguay su segundo disco, NUF. La cita será el sábado, desde las 22, en el espacio cultural Liebre de Marzo. La apertura estará a cargo de Bearjude (Gualeguaychú) e Impacientes (Gualeguay); mientras que Juan Gabriel Bernardini, en percusión, y Nelson Leonori, Nestor Correa Carboni y Pablo Pérez en cuerda de candombe tocarán con Cacerolas como músicos invitados.





Actualmente Cacerolas está formada por Alejandro Caba Cabelier (guitarra y voz), Valentín Gálligo (bajo y voz), Lucas Benedetti (guitarra), Guido González (teclados) y Tomás Saldaña (batería). Mariano Balzer (armónica, guitarra y coros) dejó la banda este año para instalarse en Brasil por cuestiones laborales.





"La banda nace como fruto de una mezcla de miembros de diferentes bandas que existieron en la escena Gualeya entre 2007 y 2014. Como Gualeguay es chiquito, la escena de rock es más chica aún y nos conocemos entre todos, entonces siempre nos juntábamos a tocar en alguna casa o nos invitábamos mutuamente en nuestros recitales", refirió Valentín Gálligo a Escenario.





La génesis se remonta a un recital de Sociedad Anónima –banda que formaban Lucas, Guido y Gálligo– que invitó a Caba a cantar unos temas que tenía escritos, temas que en 2015 pasaron a ser parte de Yuan, el primer disco de lo que será Cacerolas.





"En julio de 2014 decidimos juntarnos a armar los temas de Caba para una fecha donde nos invitaron en Syrah Pub, mítico bar gualeyo donde solían tocar las bandas en ese entonces, porque quedaba un hueco en un festival que se estaba organizando allí y el dueño se comunicó con Lucas preguntándole si tenía algún amigo o banda con quien pueda cubrir ese lugar en la grilla. Nosotros de forma muy improvisada armamos 6 temas y tocamos ese 8 de julio. Nos cebamos con cómo había salido y a la gente también le gustó, así que esa misma noche después de tocar quedamos en seguir ensayando cada tanto y armar más fechas en vivo", agregó.





Como cada miembro de Cacerolas viene de bandas distintas, y de géneros muy distintos entre sí, el sonido final tiene elementos eclécticos. "Hay cambios de ritmo muy abruptos por momentos, pasamos del reggae a un rock, después a un tema punk, indie, una especie de grunge, candombe, aires de chacarera y un poco de funk. Es muy difícil categorizar la música hoy en día creo, al existir tantas cosas a nuestro alcance con la existencia de internet se te resulta muy complicado definirte en un estilo solo, te nutrís de 10 mil cosas y creo que Cacerolas tiene mucho de eso, el no - género", manifestó.





Embed









NUF es el segundo disco de la banda y desde mañana se podrá escuchar en Youtube, y el 3 de mayo en todas las plataformas digitales. Ya hay un adelanto disponible en Spotify titulado Pum Pum. "El proceso creativo de este disco fue muy distinto al primero, más que nada porque el disco nace ya con la banda formada y funcionando, eso hace que las cosas se hagan más en equipo. En nuestro primer disco lo que hicimos fue darle forma a 10 temas de Caba tenía armados de hace rato. En NUF hay canciones de él, también hay un tema de Guido, uno de Mariano, otro mío y otros que fueron hechos en conjunto. Hay más participación de todos en cuanto a lo creativo esta vez, y creo que se da así debido a que desde 2017 estamos todos viviendo en una misma ciudad y eso facilita un montón el poder juntarse a ensayar o a armar cosas tipo laboratorio", comentó el bajista.





A NUF lo grabaron en NDN Estudio, con Nahuel Giganti, técnico en sonido que ha trabajado con artistas como Nonpalidece, Zona Ganjah y Todos tus Muertos y otros. El arte de tapa del disco estuvo a cargo de Juancho Montefiori, quien también hizo la tapa de Yuan.





Sobre esta etapa de la banda, instalada en Buenos Aires, Gálligo contó: "Por cuestiones de estudio o trabajo es que nos hemos encontrado viviendo todos en Buenos Aires, no es que como banda quedamos formalmente tipo acuerdo. La verdad que es muy buena la movida musical que existe en Buenos Aires y a la vez infinita, eso por ahí hace que tengas que buscar bastante hasta encontrar el circuito indicado para tu banda. El hecho de estar en una ciudad tan monstruosa hace que termines conociendo un montón de colegas músicos que luego pueden terminar siendo tus amigos y armar fechas juntos y demás".





Desde diciembre del año pasado han estado ensayando en el Polo Cultural Saldías, donde anteriormente era el Mercado Central, un espacio con más de 60 salas destinadas a cualquier tipo de actividad cultural, esto hace que ahí se genere un gran circuito artístico.





"Sabemos que las cosas en el país no están para nada bien en este momento, y menos para los proyectos artísticos. En estos últimos años han cerrado cientos de centros culturales, teatros, bares, pero eso no tiene que ser motivo para bajar los brazos y dejar de hacer cosas, creo que de estos caos surgen las mejores creaciones también. Más allá de que compongas canciones comprometidas con alguna causa específica o no, el hecho de estar haciendo cosas y nunca dejar de estar en movimiento es también una forma de resistir", concluyó.