¿Por qué el Cardenal Karlic fue enterrado en la Catedral de Paraná?

El Cardenal Estanislao Esteban Karlic fue enterrado en la Catedral de Paraná, en concordancia con una tradición de la Iglesia Católica que establece que los obispos diocesanos deben ser sepultados en las iglesias donde ejercieron su ministerio episcopal. En este caso, la catedral fue el lugar donde Karlic desempeñó su labor como Arzobispo.

La sepultura del cardenal se encuentra en un altar lateral, un espacio que él mismo eligió como su lugar de descanso final. Este gesto refleja una profunda conexión personal con el sitio que fue testigo de su liderazgo espiritual y pastoral durante su mandato.

La tumba de Karlic se ubica frente a la de otro ilustre obispo de la región, Monseñor Maulión. Esta cercanía simboliza la continuidad del legado pastoral y resalta el respeto hacia aquellos que dedicaron su vida al servicio religioso de la diócesis.