¿Por qué el Cardenal Karlic fue enterrado en la Catedral de Paraná?

El Cardenal Karlic fue enterrado en la Catedral de Paraná, siguiendo la tradición de la Iglesia. Su sepultura, elegida por él, refleja su vínculo con el lugar.

10 de agosto 2025 · 16:50hs
El Cardenal Estanislao Esteban Karlic fue enterrado en la Catedral de Paraná, en concordancia con una tradición de la Iglesia Católica que establece que los obispos diocesanos deben ser sepultados en las iglesias donde ejercieron su ministerio episcopal. En este caso, la catedral fue el lugar donde Karlic desempeñó su labor como Arzobispo.

La sepultura del cardenal se encuentra en un altar lateral, un espacio que él mismo eligió como su lugar de descanso final. Este gesto refleja una profunda conexión personal con el sitio que fue testigo de su liderazgo espiritual y pastoral durante su mandato.

A los 99 años dejó de existir el Cardenal Estanislao Esteban Karlic. 

Falleció el Cardenal Estanislao Esteban Karlic

AURA invita a un recorrido guiado y clase magistral con el autor de "Alma Litoral"

El Cardenal Karlic y su vínculo eterno con la Catedral de Paraná

Estanislao Esteban Karlic (2).jpeg

La tumba de Karlic se ubica frente a la de otro ilustre obispo de la región, Monseñor Maulión. Esta cercanía simboliza la continuidad del legado pastoral y resalta el respeto hacia aquellos que dedicaron su vida al servicio religioso de la diócesis.

