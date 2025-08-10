Base Marambio: tres entrerrianos contaron como es vivir y trabajar en los hielos eternos

Ingrid Taborda, Emiliano Mendoza y Agustín Wasniger llegaron hace algunos meses a trabajar en Base Marambio y contaron cómo es el día a día en la Antártida Argentina

Ingrid Taborda y Emiliano Mendoza se desempeñan en el Servicio Meteorológico Nacional y Agustín Wasniger trabaja en la central electrica de la Base Marambio, ubicada en la Antártida Argentina, instalación clave para el funcionamiento de la base, que alberga a científicos y militares. Los tres entrerrianos compartieron su experiencia de vida en el Fin del Mundo, relataron los desafíos de las bajas temperaturas y la importancia de la conexión familiar a la distancia.

La Base Marambio, una de las 13 que Argentina tiene en la Antártida, es un sitio prístino que, como cualquiera podría suponer, contrasta notoriamente con las grandes urbes. Debe su nombre a Gustavo Argentino Marambio, pionero de la aviación argentina sobre el sector antártico. Fue fundada el 29 de octubre de 1969, y se mantiene en actividad durante todo el año con población permanente

El ritmo alocado, la contaminación y el vapor de cualquier ciudad no guardan ninguna relación con la paz, el oxígeno a disposición y el frío que penetra cada centímetro de piel descubierta. Cuando se disipa la niebla, los icebergs y los pingüinos ponen la nota en un paisaje increíble. Muy posiblemente, no hay un territorio en el mundo tan atravesado por la ciencia como la Antártida. De hecho, la población, que es variable, divide sus tareas entre ese rubro y el militar.

La rutina laboral adquiere una lógica distintiva; requiere de una planificación muy detallada y responde a una máxima inquebrantable: las condiciones meteorológicas deciden qué, cuándo y cómo se hace absolutamente todo.

A más de 4.000 kilómetros

Taborda y Wasniger son oriundos de Paraná, Mendoza de San Benito. En diálogo con La Red Paraná (88.7) hablaron de su presente, a más de 4.000 kilómetros de la capital entrerriana. Vale destacar que la isla tiene alrededor de 14 kilómetros de longitud por 8 kilómetros de ancho y la base está construida sobre una meseta.

Las temperaturas en el lugar llegan fácilmente a los treinta grados bajo cero y los vientos a 120 kilómetros por hora, estos fuertes vientos, a su vez, son los que evitan una gran acumulación de nieve en la zona de la meseta

Clima y mate

Hasta hoy el día más frío registrado fue el 18 de mayo, con -26.3 grados y una sensación térmica por debajo de los -42 o -43 grados.

Ingrid Taborda, desde el Servicio Meteorológico Nacional, describió un día “hermoso” a -10 grados con una sensación térmica de -20 a -21 grados. Agustín ejemplificó la crudeza del clima con el mate: “No lo podés dejar afuera ni olvidarte porque se congela y se parte. No le podés vaciar la yerba”.

Por su parte Mendoza describió que para combatir estas temperaturas, el equipamiento es fundamental. “Utilizamos indumentaria especializada: primera piel, segunda piel y después tenemos unos buzos que son de extremo frío… tenemos que salir al exterior siempre con toda la piel cubierta: cuellito polar, gorra, antiparra, guantes, todo. Si no es imposible”, dijo.

Las tareas en la base son variadas y esenciales para el funcionamiento de los 13 edificios con los que cuenta el lugar. Entre ellas se destacan la búsqueda y reposición de víveres en la cocina, la generación y distribución de combustible para los motores que producen electricidad y para la calefacción de los diferentes edificios además del mantenimiento rutinario, que incluye limpiar la nieve de puertas y ventanas después de un temporal, a menudo con pala.

La base cuenta con una división de tareas clara: el personal de servicio se dedica a sus profesiones, mientras que otro grupo está destinado exclusivamente al mantenimiento, incluyendo cocineros, mecánicos, señaleros de avión, comunicantes, enfermeros, médicos y bomberos. Actualmente, la dotación anual es de entre 42 y 43 personas, con alrededor de 30 a 35 personas temporales, sumando un total que no supera las 80 personas.

Conexión a la distancia

La iniciativa de ir a Marambio surge, para muchos, por la experiencia. Ingrid Taborda contó que hizo su primera campaña en 2006-2007 cuando tenía 24 años y luego comenzó a ir por periodos temporales de cuatro a seis meses, lo hace porque le gusta, más allá de la remuneración económica. Aunque se cobra un suplemento aparte del sueldo, el valor de la experiencia es clave, especialmente para quienes van por primera vez.

La tecnología es fundamental, sobre todo para Mendoza, casado y con tres hijos (Benja, Joaco y Cele) que viven en San Benito. La comunicación con los seres queridos evolucionó muchísimo. Ingrid recordó que en 2007 se comunicaban por mail, mensajes de texto o llamadas telefónicas convencionales. Hoy, la posibilidad de la videollamada y la conexión constante a lo largo del día “hace sentir bien cerquita” y disminuye el desarraigo. Esta facilidad de comunicación permite a quienes tienen familia, como Emiliano, estar en contacto con sus hijos todo el tiempo. A pesar de la tecnología, el contacto físico es lo que más se extraña.