La paranaense Zamira Beber retuvo el cinturón entrerriano en una dura pelea.

La paranaense Zamira Beber retuvo este viernes el cinturón de la Federación Entrerriana de Box (FEB) en la categoría Hasta 57 kilos, al imponerse en un ajustado combate a la concordiense Sofía Palacios. El enfrentamiento, muy cerrado y disputado de principio a fin, se llevó a cabo en las instalaciones del Club Palma Juniors y finalizó con victoria de Beber por puntos, en fallo dividido.
10 de agosto 2025 · 16:05hs
La boxeadora, que se entrena en el gimnasio Payabox bajo la dirección de Nicolás Pagliaruzza, había conquistado el cetro en marzo pasado, al derrotar por puntos y en fallo unánime a Alejandra Leiva, de Laguna Larga, en una velada disputada en el Club Ministerio.
Con esta primera defensa exitosa, Beber consolida su condición de referente del boxeo femenino entrerriano y extiende su reinado en la categoría.