La paranaense Zamira Beber retuvo el cinturón entrerriano en una dura pelea.

En el Club Palma Juniors, la paranaense Zamira Beber le ganó en fallo dividido a la concordiense Sofía Palacios y retuvo el título entrerriano hasta 57 kilos.

La paranaense Zamira Beber retuvo este viernes el cinturón de la Federación Entrerriana de Box (FEB) en la categoría Hasta 57 kilos, al imponerse en un ajustado combate a la concordiense Sofía Palacios. El enfrentamiento, muy cerrado y disputado de principio a fin, se llevó a cabo en las instalaciones del Club Palma Juniors y finalizó con victoria de Beber por puntos, en fallo dividido.