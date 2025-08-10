Uno Entre Rios | Ovación | Zamira Beber

La paranaense Zamira Beber retuvo el cinturón entrerriano en una dura pelea

En el Club Palma Juniors, la paranaense Zamira Beber le ganó en fallo dividido a la concordiense Sofía Palacios y retuvo el título entrerriano hasta 57 kilos.

10 de agosto 2025 · 16:05hs
La paranaense Zamira Beber retuvo el cinturón entrerriano en una dura pelea.

Foto: Gentileza/@phfranfrias

La paranaense Zamira Beber retuvo el cinturón entrerriano en una dura pelea.

La paranaense Zamira Beber retuvo este viernes el cinturón de la Federación Entrerriana de Box (FEB) en la categoría Hasta 57 kilos, al imponerse en un ajustado combate a la concordiense Sofía Palacios. El enfrentamiento, muy cerrado y disputado de principio a fin, se llevó a cabo en las instalaciones del Club Palma Juniors y finalizó con victoria de Beber por puntos, en fallo dividido.

La boxeadora, que se entrena en el gimnasio Payabox bajo la dirección de Nicolás Pagliaruzza, había conquistado el cetro en marzo pasado, al derrotar por puntos y en fallo unánime a Alejandra Leiva, de Laguna Larga, en una velada disputada en el Club Ministerio.

Los pugilistas locales Marcos y Elías Jaime, Nahuel Ramos, Iván Frutos y Zamira Beber en la Redacción de UNO, con el cinturón de la Federación Entrerriana de Box.

Paranaenses listos para combatir por los cinturones de la Federación Entrerriana de Box

Después de 38 carreras, Martín Vázquez consiguió su primer triunfo en el TC.

Después de 38 carreras, Martín Vázquez consiguió su primer triunfo en el TC

LEER MÁS: Paranaenses listos para combatir por los cinturones de la Federación Entrerriana de Box

La campeona no cede: Zamira Beber defendió el cinturón entrerriano

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por α (@zamiraabeber)

Con esta primera defensa exitosa, Beber consolida su condición de referente del boxeo femenino entrerriano y extiende su reinado en la categoría.

Zamira Beber Pelea Entre Ríos
Noticias relacionadas
TRL: ajustada derrota de Estudiantes y gran triunfo de Rowing.

TRL: ajustada derrota de Estudiantes y gran triunfo de Rowing

River empató sin goles ante Independiente en Avellaneda.

River empató sin goles ante Independiente en Avellaneda

Boca Juniors sigue sin ganar: empató ante Racing en La Bombonera.

Boca Juniors sigue sin ganar: empató ante Racing en La Bombonera

El paranaense Bautista Lescano será titular en el debut de Los Pumitas en el Mundial Juvenil.

Bautista Lescano jugará con el seleccionado nacional de seven en los Panamericanos

Ver comentarios

Lo último

Por la crisis, el 60% de los asegurados cambió la póliza por una más económica

Por la crisis, el 60% de los asegurados cambió la póliza por una más económica

¿Por qué el Cardenal Karlic fue enterrado en la Catedral de Paraná?

¿Por qué el Cardenal Karlic fue enterrado en la Catedral de Paraná?

Después de 38 carreras, Martín Vázquez consiguió su primer triunfo en el TC

Después de 38 carreras, Martín Vázquez consiguió su primer triunfo en el TC

Ultimo Momento
Por la crisis, el 60% de los asegurados cambió la póliza por una más económica

Por la crisis, el 60% de los asegurados cambió la póliza por una más económica

¿Por qué el Cardenal Karlic fue enterrado en la Catedral de Paraná?

¿Por qué el Cardenal Karlic fue enterrado en la Catedral de Paraná?

Después de 38 carreras, Martín Vázquez consiguió su primer triunfo en el TC

Después de 38 carreras, Martín Vázquez consiguió su primer triunfo en el TC

La paranaense Zamira Beber retuvo el cinturón entrerriano en una dura pelea

La paranaense Zamira Beber retuvo el cinturón entrerriano en una dura pelea

AURA invita a un recorrido guiado y clase magistral con el autor de Alma Litoral

AURA invita a un recorrido guiado y clase magistral con el autor de "Alma Litoral"

Policiales
Ruta 18: murió niño tras ser atropellado por un auto mientras circulaba en bicicleta

Ruta 18: murió niño tras ser atropellado por un auto mientras circulaba en bicicleta

San Benito: buscan a un adolescente que se ausentó de su hogar

San Benito: buscan a un adolescente que se ausentó de su hogar

Va a juicio Leonardo Airaldi, ruralista entrerriano acusado de liderar una red narco

Va a juicio Leonardo Airaldi, ruralista entrerriano acusado de liderar una red narco

San Salvador: ciclistas involucrados en accidente fatal fueron dados de alta

San Salvador: ciclistas involucrados en accidente fatal fueron dados de alta

Concordia: rescatan a cuatro niños abandonados en una casa

Concordia: rescatan a cuatro niños abandonados en una casa

Ovación
La paranaense Zamira Beber retuvo el cinturón entrerriano en una dura pelea

La paranaense Zamira Beber retuvo el cinturón entrerriano en una dura pelea

Después de 38 carreras, Martín Vázquez consiguió su primer triunfo en el TC

Después de 38 carreras, Martín Vázquez consiguió su primer triunfo en el TC

Pádel: Jeremías Rodríguez viaja a Valladolid para pulir su juego

Pádel: Jeremías Rodríguez viaja a Valladolid para pulir su juego

TRL: ajustada derrota de Estudiantes y gran triunfo de Rowing

TRL: ajustada derrota de Estudiantes y gran triunfo de Rowing

Boca Juniors sigue sin ganar: empató ante Racing en La Bombonera

Boca Juniors sigue sin ganar: empató ante Racing en La Bombonera

La provincia
¿Por qué el Cardenal Karlic fue enterrado en la Catedral de Paraná?

¿Por qué el Cardenal Karlic fue enterrado en la Catedral de Paraná?

AURA invita a un recorrido guiado y clase magistral con el autor de Alma Litoral

AURA invita a un recorrido guiado y clase magistral con el autor de "Alma Litoral"

Base Marambio: tres entrerrianos contaron como es vivir y trabajar en los hielos eternos

Base Marambio: tres entrerrianos contaron como es vivir y trabajar en los hielos eternos

El teléfono tiene que estar en el aula como recurso fundamental

"El teléfono tiene que estar en el aula como recurso fundamental"

Guías de pesca de Concordia en contra de la depredación del río Uruguay

Guías de pesca de Concordia en contra de la depredación del río Uruguay

Dejanos tu comentario