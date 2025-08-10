Uno Entre Rios | Ovación | Marcos Rojo

Racing Club presentó al defensor Marcos Rojo como nuevo refuerzo

El defensor central Marcos Rojo fue presentado este domingo de manera oficial como nuevo refuerzo de Racing Club, donde llega como agente libre de Boca.

10 de agosto 2025 · 19:13hs
Marcos Rojo fue presentado en el Cilindro.

Marcos Rojo fue presentado en el Cilindro.

El defensor central Marcos Rojo fue presentado este domingo de manera oficial como nuevo refuerzo de Racing, club al que llega como agente libre luego de rescindir su vínculo contractual con Boca.

Con un posteo en redes sociales, el conjunto de Avellaneda anunció la flamante incorporación del zaguero de 35 años, sin mencionar el apellido del jugador por ser el apodo de Independiente, su rival de toda la vida.

Boca le ofreció rescindir y Marcos Rojo lo aceptó.

Rojo aceptó la rescisión y se va de Boca

Pablo Jaworsky y Lautaro Vilotta, entrenador y jugador de Estudiantes.

Arranque victorioso de Estudiantes en la Liga Provincial

La presentación de Marcos Rojo

"Marcos se Copa. Ya es jugador del Primer Grande. El defensor firmó contrato por 1 año y ya está disponible para el próximo partido de Libertadores", escribieron a través de las cuentas oficiales del club.

El ex Manchester United tuvo este domingo su primer entrenamiento bajo el mando de Gustavo Costas y sus nuevos compañeros, de cara al duelo del próximo martes cuando La Academia se mida ante Peñarol de Uruguay, en condición de visitante, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

A su vez, dicho torneo, junto a la Copa Argentina, son los únicos dos certámenes en los que Rojo podrá decir presente con el cuadro albiceleste debido a que no fue habilitado por la Asociación del Fútbol Argentino para disputar el Torneo Clausura ya que rescindió su contrato con el Xeneize luego del 24 de julio, día que cerró la ventana para las transferencias.

En la misma línea, el artículo 19.2.4 establece como obligatorio que el jugador inscripto como libre se haya desvinculado de su anterior club previo a esa fecha. En tanto, si la AFA no decide hacer una excepción con el marcador central, el DT no podrá contar con el flamante refuerzo durante gran parte de lo que resta de temporada.

Marcos Rojo Racing Omar Perotti
Noticias relacionadas
Comenzó el Clausura de la Liga Paranaense de fútbol: Patronato derrotó a Camioneros.

Comenzó el Clausura de la Liga Paranaense de fútbol

Germán Pezzella sufrió una dura lesión.

Se conoció la dura lesión que sufrió Germán Pezzella en River

Después de 38 carreras, Martín Vázquez consiguió su primer triunfo en el TC.

Después de 38 carreras, Martín Vázquez consiguió su primer triunfo en el TC

La paranaense Zamira Beber retuvo el cinturón entrerriano en una dura pelea.

La paranaense Zamira Beber retuvo el cinturón entrerriano en una dura pelea

Ver comentarios

Lo último

Arranque victorioso de Estudiantes en la Liga Provincial

Arranque victorioso de Estudiantes en la Liga Provincial

Comenzó el Clausura de la Liga Paranaense de fútbol

Comenzó el Clausura de la Liga Paranaense de fútbol

CAME: las ventas minoristas Pymes cayeron 5,7% en julio y el consumo sigue en retroceso

CAME: las ventas minoristas Pymes cayeron 5,7% en julio y el consumo sigue en retroceso

Ultimo Momento
Arranque victorioso de Estudiantes en la Liga Provincial

Arranque victorioso de Estudiantes en la Liga Provincial

Comenzó el Clausura de la Liga Paranaense de fútbol

Comenzó el Clausura de la Liga Paranaense de fútbol

CAME: las ventas minoristas Pymes cayeron 5,7% en julio y el consumo sigue en retroceso

CAME: las ventas minoristas Pymes cayeron 5,7% en julio y el consumo sigue en retroceso

Se conoció la dura lesión que sufrió Germán Pezzella en River

Se conoció la dura lesión que sufrió Germán Pezzella en River

Racing Club presentó al defensor Marcos Rojo como nuevo refuerzo

Racing Club presentó al defensor Marcos Rojo como nuevo refuerzo

Policiales
San Benito: apareció el adolescente que era intensamente buscado

San Benito: apareció el adolescente que era intensamente buscado

Crespo: un auto se incendió y las pérdidas fueron casi totales

Crespo: un auto se incendió y las pérdidas fueron casi totales

Ruta 18: murió niño tras ser atropellado por un auto mientras circulaba en bicicleta

Ruta 18: murió niño tras ser atropellado por un auto mientras circulaba en bicicleta

San Benito: buscan a un adolescente que se ausentó de su hogar

San Benito: buscan a un adolescente que se ausentó de su hogar

Va a juicio Leonardo Airaldi, ruralista entrerriano acusado de liderar una red narco

Va a juicio Leonardo Airaldi, ruralista entrerriano acusado de liderar una red narco

Ovación
Arranque victorioso de Estudiantes en la Liga Provincial

Arranque victorioso de Estudiantes en la Liga Provincial

Comenzó el Clausura de la Liga Paranaense de fútbol

Comenzó el Clausura de la Liga Paranaense de fútbol

Racing Club presentó al defensor Marcos Rojo como nuevo refuerzo

Racing Club presentó al defensor Marcos Rojo como nuevo refuerzo

La paranaense Zamira Beber retuvo el cinturón entrerriano en una dura pelea

La paranaense Zamira Beber retuvo el cinturón entrerriano en una dura pelea

Después de 38 carreras, Martín Vázquez consiguió su primer triunfo en el TC

Después de 38 carreras, Martín Vázquez consiguió su primer triunfo en el TC

La provincia
¿Por qué el Cardenal Karlic fue enterrado en la Catedral de Paraná?

¿Por qué el Cardenal Karlic fue enterrado en la Catedral de Paraná?

AURA invita a un recorrido guiado y clase magistral con el autor de Alma Litoral

AURA invita a un recorrido guiado y clase magistral con el autor de "Alma Litoral"

Base Marambio: tres entrerrianos contaron como es vivir y trabajar en los hielos eternos

Base Marambio: tres entrerrianos contaron como es vivir y trabajar en los hielos eternos

El teléfono tiene que estar en el aula como recurso fundamental

"El teléfono tiene que estar en el aula como recurso fundamental"

Guías de pesca de Concordia en contra de la depredación del río Uruguay

Guías de pesca de Concordia en contra de la depredación del río Uruguay

Dejanos tu comentario