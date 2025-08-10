Racing Club presentó al defensor Marcos Rojo como nuevo refuerzo

El defensor central Marcos Rojo fue presentado este domingo de manera oficial como nuevo refuerzo de Racing Club, donde llega como agente libre de Boca.

Con un posteo en redes sociales, el conjunto de Avellaneda anunció la flamante incorporación del zaguero de 35 años, sin mencionar el apellido del jugador por ser el apodo de Independiente, su rival de toda la vida.

La presentación de Marcos Rojo

"Marcos se Copa. Ya es jugador del Primer Grande. El defensor firmó contrato por 1 año y ya está disponible para el próximo partido de Libertadores", escribieron a través de las cuentas oficiales del club.

El ex Manchester United tuvo este domingo su primer entrenamiento bajo el mando de Gustavo Costas y sus nuevos compañeros, de cara al duelo del próximo martes cuando La Academia se mida ante Peñarol de Uruguay, en condición de visitante, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

A su vez, dicho torneo, junto a la Copa Argentina, son los únicos dos certámenes en los que Rojo podrá decir presente con el cuadro albiceleste debido a que no fue habilitado por la Asociación del Fútbol Argentino para disputar el Torneo Clausura ya que rescindió su contrato con el Xeneize luego del 24 de julio, día que cerró la ventana para las transferencias.

En la misma línea, el artículo 19.2.4 establece como obligatorio que el jugador inscripto como libre se haya desvinculado de su anterior club previo a esa fecha. En tanto, si la AFA no decide hacer una excepción con el marcador central, el DT no podrá contar con el flamante refuerzo durante gran parte de lo que resta de temporada.