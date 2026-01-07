Artistas entrerrianos: "los festivales folclóricos pierden su identidad"

Artistas entrerrianos lanzaron una invitación de una convocatoria para el viernes 16 en Plaza 1° de Mayo. Los cultores consideran que sufren un avallasamiento de parte de los organizadores de los festivales de la provincia, al no ser convocados para participar.

“Esta convocatoria surge de la necesidad de alzar la voz como cultores regionales que somos y que desde hace muchos años nos dedicamos a difundir y defender nuestra identidad entrerriana, ya sea desde la música o la danza”, comienza el artículo al que pudo acceder UNO .

Enero y febrero son meses donde los festivales entrerrianos quedan en el centro de la escena turística pero también cultural ya que los artistas por lo general de origen regional, ven en ellos una oportunidad para poder desarrollarse en sus rubros. “Hace varios años vemos como nuestros Festivales de origen folclórico van perdiendo su identidad y nos van desplazando sin tener oportunidad de ser contratados, por consiguiente nos niegan la posibilidad de trabajar y mostrar nuestra cultura”, insisten desde el sector.

Convocatoria por la identidad

Por otro lado, agregan: “Mientras que se contratan por abultadas cifras de dinero a artistas que no sólo son de afuera de la provincia sino que además nada tienen que ver con el folklore”.

Dicho comunicado se enmarca sobre todo en la futura edición de la Fiesta Nacional del Mate que se realizará en Paraná donde vendrán artistas de talla nacional y provenientes del Pop y Rock. “Cansados de tanta falta de respeto y ninguneo a la gran mayoría de artistas entrerrianos, decidimos autoconvocarnos para dar a conocer esta situación y poder expresar nuestro sentir”, finalizan.

En ese sentido, el viernes 16 se reunirán en la Plaza 1° de Mayo a las 19 para manifestarse pacíficamente, y sin banderas políticas y partidarias, y así ser escuchados por el municipio. La convocatoria es llevada adelante por los músicos entrerrianos Miriam Gutierrez y Hernán Rondán. Invitan a participar a la comunidad en general pero sobre todo a bailarines, músicos y trabajadores de la cultura.