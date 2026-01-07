Uno Entre Rios | Escenario | Entrerrianos

Artistas entrerrianos: "los festivales folclóricos pierden su identidad"

“Cansados de tanta falta de respeto y ninguneo a la gran mayoría de artistas entrerrianos”, realizan una convocatoria.

7 de enero 2026 · 16:54hs
Artistas entrerrianos: los festivales folclóricos pierden su identidad

Artistas entrerrianos: "los festivales folclóricos pierden su identidad"

Artistas entrerrianos lanzaron una invitación de una convocatoria para el viernes 16 en Plaza 1° de Mayo. Los cultores consideran que sufren un avallasamiento de parte de los organizadores de los festivales de la provincia, al no ser convocados para participar.

“Esta convocatoria surge de la necesidad de alzar la voz como cultores regionales que somos y que desde hace muchos años nos dedicamos a difundir y defender nuestra identidad entrerriana, ya sea desde la música o la danza”, comienza el artículo al que pudo acceder UNO.

Entre Ríos es la segunda productora de miel a nivel nacional

La cosecha de miel se adelantó y el panorama es alentador para los apicultores entrerrianos

El Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman, ubicado en Buenos Aires 226, de Paraná informó sus horarios de verano

Paraná: cuándo recorrer el Museo de la Ciudad

LEER MÁS: Todas las Noticias de Escenario en UNO

Enero y febrero son meses donde los festivales entrerrianos quedan en el centro de la escena turística pero también cultural ya que los artistas por lo general de origen regional, ven en ellos una oportunidad para poder desarrollarse en sus rubros. “Hace varios años vemos como nuestros Festivales de origen folclórico van perdiendo su identidad y nos van desplazando sin tener oportunidad de ser contratados, por consiguiente nos niegan la posibilidad de trabajar y mostrar nuestra cultura”, insisten desde el sector.

Convocatoria por la identidad

Por otro lado, agregan: “Mientras que se contratan por abultadas cifras de dinero a artistas que no sólo son de afuera de la provincia sino que además nada tienen que ver con el folklore”.

Dicho comunicado se enmarca sobre todo en la futura edición de la Fiesta Nacional del Mate que se realizará en Paraná donde vendrán artistas de talla nacional y provenientes del Pop y Rock. “Cansados de tanta falta de respeto y ninguneo a la gran mayoría de artistas entrerrianos, decidimos autoconvocarnos para dar a conocer esta situación y poder expresar nuestro sentir”, finalizan.

En ese sentido, el viernes 16 se reunirán en la Plaza 1° de Mayo a las 19 para manifestarse pacíficamente, y sin banderas políticas y partidarias, y así ser escuchados por el municipio. La convocatoria es llevada adelante por los músicos entrerrianos Miriam Gutierrez y Hernán Rondán. Invitan a participar a la comunidad en general pero sobre todo a bailarines, músicos y trabajadores de la cultura.

Entrerrianos Identidad artistas folclore Plaza 1° de Mayo
Noticias relacionadas
Vestuario, Carrozas y Música: todo lo que se evaluó en la primera noche del Carnaval del País

Vestuario, Carrozas y Música: todo lo que se evaluó en la primera noche del Carnaval del País

Fiesta de la Playa: último día de venta de entradas a precio promocional

Fiesta de la Playa: último día de venta de entradas a precio promocional

Lali Espósito y su antecedente en la ciudad de Paraná en 2016.

Lali Espósito y su antecedente en la ciudad de Paraná en 2016

Mateando, el paseo comercial en el marco de la 35° Fiesta Nacional del Mate, se llevará adelante desde el 5 al 8 de febrero en Sala Mayo

Mateando: la Municipalidad de Paraná abrió las postulaciones

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno nacional cerró un préstamo para pagar un vencimiento

El Gobierno nacional cerró un préstamo para pagar un vencimiento

Ignacio Malcorra firmó con Independiente

Ignacio Malcorra firmó con Independiente

Artistas entrerrianos: los festivales folclóricos pierden su identidad

Artistas entrerrianos: "los festivales folclóricos pierden su identidad"

Ultimo Momento
El Gobierno nacional cerró un préstamo para pagar un vencimiento

El Gobierno nacional cerró un préstamo para pagar un vencimiento

Ignacio Malcorra firmó con Independiente

Ignacio Malcorra firmó con Independiente

Artistas entrerrianos: los festivales folclóricos pierden su identidad

Artistas entrerrianos: "los festivales folclóricos pierden su identidad"

Luis Advíncula rescindió su contrato con Boca y podría volver a Perú

Luis Advíncula rescindió su contrato con Boca y podría volver a Perú

Senadores aprobaron reestablecer la Emergencia en Obras Públicas y Viales

Senadores aprobaron reestablecer la Emergencia en Obras Públicas y Viales

Policiales
Gresca entre tarjeteros: ¿Están esperando que mate a mi hermana?

Gresca entre tarjeteros: "¿Están esperando que mate a mi hermana?

Murió un joven motociclista en Paraná y su familia pide colaboración para el sepelio

Murió un joven motociclista en Paraná y su familia pide colaboración para el sepelio

No fue un accidente, fue un homicidio: desgarrador testimonio tras la muerte de dos mujeres en Victoria

"No fue un accidente, fue un homicidio": desgarrador testimonio tras la muerte de dos mujeres en Victoria

Ataque a adolescentes en calle República de Siria: dos menores detenidos en Copnaf

Ataque a adolescentes en calle República de Siria: dos menores detenidos en Copnaf

Paraná: una mujer fue hospitalizada tras el incendio de su casa en barrio Macarone

Paraná: una mujer fue hospitalizada tras el incendio de su casa en barrio Macarone

Ovación
Jugadora de rugby de Concordia necesita ayuda para una cirugía de hombro

Jugadora de rugby de Concordia necesita ayuda para una cirugía de hombro

El entrerriano Milton Casco fue presentado en Atlético Nacional

El entrerriano Milton Casco fue presentado en Atlético Nacional

Luis Advíncula rescindió su contrato con Boca y podría volver a Perú

Luis Advíncula rescindió su contrato con Boca y podría volver a Perú

Ignacio Malcorra firmó con Independiente

Ignacio Malcorra firmó con Independiente

Luciano Benavides con una ascendente tercera etapa

Luciano Benavides con una ascendente tercera etapa

La provincia
Senadores aprobaron reestablecer la Emergencia en Obras Públicas y Viales

Senadores aprobaron reestablecer la Emergencia en Obras Públicas y Viales

Concordia reforzó prevención ante riesgo de incendios

Concordia reforzó prevención ante riesgo de incendios

Concordia: cerraron las playas por la crecida del río Uruguay

Concordia: cerraron las playas por la crecida del río Uruguay

Parque Gazzano: tras un tiempo resguardados, pequeños gansos regresaron al lago

Parque Gazzano: tras un tiempo resguardados, pequeños gansos regresaron al lago

Paraná: cuándo recorrer el Museo de la Ciudad

Paraná: cuándo recorrer el Museo de la Ciudad

Dejanos tu comentario