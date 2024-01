Adriel Radovitzky celebra el día nacional del músico

Flaco Spinetta.jpg

Rado tiene 29 años y nació en Paraná. Si bien no recuerda exactamente en qué momento puntual comenzó su amor por la música, sí recuerda que, cuando era niño, sus padres le hacían escuchar música para calmarlo. “Muchos de los recuerdos más viejos que tengo son de estar en recitales con ellos. Después, a mis 6 años y gracias a mi hermano mayor, llegó a casa un cassette de Queen que, literalmente, lo escuchaba todos los días. Creo que ese podría ser el momento más cercano al comienzo de una escucha activa”, contó. A lo largo del tiempo, la curiosidad lo llevó a incursionar en varios aspectos musicales y en la actualidad, además de ser músico, es compositor y trabaja con varios artistas.

Adriel Radovitzky web1.jpg

“La primera vez que toqué fue en el ciclo La Tocata, en 2010 en el centro cultural Juan L. Ortíz. Me sentía tan nervioso que momentos antes de subir al escenario tuve muchísimas nauseas. Por suerte, esa sensación se fue con los primeros compases de la primera canción. Hoy estoy tocando en la Asociación Litoraleña de Blues, que es un grupo de músicos en el que se hace difusión y se promueve el blues tradicional en toda la región a través de jams y espectáculos con músicos internacionales. Existe desde el 2016 y sólo paró durante la pandemia. Además, creo, compongo y programo canciones para futuros proyectos”, relató. Hay muchos métodos y formas para componer canciones. Por lo general, el proceso suele ser personal y no existe una fórmula única. Están quienes estudian las canciones de otros, las tocan, las cantan y las analizan para luego dar comienzo a algo nuevo y propio. También hay compositores que improvisan y se dejan fluir. Por su parte, Rado sostuvo que no tiene un método único: “A veces sale una secuencia de acordes y después busco una melodía que acompañe, todo empieza desde una melodía. En lo personal, lo que más disfruto de esta profesión es poder compartir la música con otros, ya sea tocando en un ensayo, en un recital, en una guitarreada o escuchando a otros músicos, ya sea en vivo o en una casa. La música es un ritual que se vive en presente y junto a otros, siempre”.

Embed

En cuanto a cómo ve y evalúa el presente cultural de la ciudad de Paraná, dijo: “Es una ciudad con una riqueza de música y músicos impresionantes. No deja de sorprenderme la cantidad y la variedad de grupos y solistas que puede tener una ciudad de 400.000 habitantes. Hay para todos los gustos y preferencias y realmente con propuestas de mucha calidad. Sí creo que, como debe pasar en todos lados, la cultura en general es el último orejón del tarro, entonces la oferta de espacios óptimos, privados y estatales, para la música en vivo no es algo que abunde. A los que existen y nos abren sus puertas hay que cuidarlos y entender que a la cultura no la hacen solo los artistas sino todos los involucrados en llevar adelante un espectáculo, desde el gestor cultural hasta el que paga su entrada”. También reveló que la música le regaló muchos momentos hermosos e importantes tanto arriba como abajo del escenario. “Son tantos y tan increíbles que no podría nombrar uno. Sí voy a decir el cliché de que lo más lindo está por venir. Sueño con una realidad en la que quien elija ganarse el pan trabajando de músico realmente pueda hacerlo, sea quien sea. Nos falta camino por recorrer pero es una lucha que hay que darla todos los días y no dar un paso atrás a los, pocos, derechos ya obtenidos”, cerró.

LEER MÁS: NOTICIAS SOBRE CHAMAMÉ

El rock nacional, sin dudas, tiene grandes referentes y hoy es un buen día para celebrarlo: Charly García, Fito Páez, Andrés Calamaro, Ricardo Mollo, Fabiana Cantilo y el paranaense Indio Solari, quien nació el 17 de enero de 1949 en la ciudad capital. A su vez, la exitosa cantante con alcance internacional Emilia Mernes nació en Nogoyá y Emanuel Noir (cantante de Ke Personajes) nació en Concepción del Uruguay. Ambos lideran la escena actual y son los artistas más escuchados de Argentina. Emilia Mernes agotó 10 Movistar Arena en menos de una semana y la banda Ke Personajes cerró la Fiesta de la Playa este domingo en su tierra natal. Otro cantante entrerriano querido y popular es Enrique Fischer, más conocido como Pipo Pescador, quien nació en Gualeguaychú en 1946. Pipo es un cantautor, escritor y director de teatro argentino y es uno de los precursores del género infantil en el país. Tiempo atrás fue declarado Hijo Ilustre de Gualeguaychú y Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y si se hace referencia al Chamamé, se destacan Los del Gualeyán, Los Hermanos Cuestas y Los Musiqueros.

Almendra.jpg

Cada fin de semana, los escenarios de la provincia cobran vida y protagonismo ya que, a lo largo y ancho de Entre Ríos, artistas emergentes luchan por sus sueños y se animan a compartir su talento frente a un público desconocido que apuesta y confía en quienes comparten su amor por la música.