Tras la condena al Clan Sena, habló la prima de Cecilia: "Mis tías ahora sonríen, antes lloraban"

La prima de Cecilia Strzyzowski celebró la condena al Clan Sena, agradeció el apoyo social y describió el alivio y la unión familiar tras el miedo y la angustia.

En una jornada que marcó un hito para la provincia del Chaco, el jurado popular declaró culpables a los integrantes del denominado Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski , ocurrido en junio de 2023. El veredicto encontró a César Sena responsable de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género, mientras que Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron considerados partícipes primarios del crimen.

Tras la sentencia, Daniela Derminio, prima de Cecilia, habló con La Mañana de La Red (88.7) y expresó un profundo alivio luego de meses de angustia y temor. Su testimonio refleja no sólo el impacto emocional que atravesó la familia, sino también la dimensión social que tomó el caso.

“Quería agradecer a todos los que desde el momento uno participaron, porque la verdad que que salió como esperábamos. Gracias a todas las personas que se acercaron, que pusieron un globo, un lazo, que estuvieron y a las personas que también a la distancia acompañaron, porque muchos oraban”, dijo. Y subrayó que incluso quienes no asistieron a marchas o vigilias “estaban a la distancia”, acompañando el reclamo de justicia.

Cecilia Strzyzowski.jpeg César Sena y sus padres, condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

“Mis tías ahora sonríen”

Para Daniela, la noticia de la condena significó un alivio dentro del dolor. “Es una alegría. Mis tías ahora sonríen porque antes no sonreían, estaban lloraban todo el tiempo. Todos estamos muy felicesa a pesar de la tristeza por la pérdida de Cecilia”, expresó.

Recordó a Cecilia como una niña “muy dulce” y contó que, aunque la vida familiar las había distanciado en algún momento, el caso volvió a reunir a parientes que hacía años no se veían. “Es más, conocí a una tía ahora que vino de España especialmente para esto. Es como que esto unió a la familia y fue tremendo”.

ESCUCHÁ LA ENTREVISTA COMPLETA

Daniela Derminio, prima de Cecilia

La incertidumbre previa al veredicto fue otro golpe emocional. Daniela reconoció que el rumor de que Emerenciano Sena pudiera quedar libre los llenó de temor: “Teníamos miedo porque se corría el rumor de que Emerenciano iba a quedar libre y estábamos ahí haciendo fuerza para que no. Estábamos muy nerviosos hasta que escuchamos que fue la condena definitiva”.

La vida de la familia después de la desaparición y muerte de Cecilia estuvo marcada por el miedo. “Muy terrible todo, con miedo. Mis primas tenían miedo, estaban todos amenazados, estaban con custodia. No podían salir si no les acompañaba la custodia. Era salir y estar mirando para todos lados”, relató.

Derminio destacó además el apoyo social que rodeó a la familia desde el inicio de la causa: “Fue impresionante. No va a haber palabras para agradecer tanto apoyo. Las chicas que estuvieron preparando los carteles, que estuvieron con el parlante. Los que participaban en las vigilias, quienes lloraban y gritaban. Fue impresionante. Creo que no se vio esto anteriormente acá en el Chaco”.

El fallo del jurado no sólo cierra un capítulo doloroso para la familia Strzyzowski, sino que también marca un precedente en la provincia, donde miles de personas acompañaron durante meses el reclamo de justicia.