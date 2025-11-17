Uno Entre Rios | El País | Medicamentos

Intensa campaña contra la venta de medicamentos fuera de las farmacias

Es en la farmacia, donde se controla todo el proceso en la cadena sanitaria, garantizando de esa manera la procedencia y la conservación de los medicamentos.

17 de noviembre 2025 · 11:24hs
Desde la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF) se lanzó una fuerte campaña de concientización y orientación para advertir a la comunidad, sobre las complicaciones que pueden surgir cuando no se tiene en cuenta el criterio profesional del farmacéutico a la hora de adquirir medicamentos.

Cuando un paciente adquiere un medicamento fuera del ámbito farmacéutico no solo corre el riesgo de recibir productos falsificados, vencidos o mal conservados, sino que además está exponiendo su salud al no recibir el fármaco indicado por falta del asesoramiento de un farmacéutico, quién está preparado profesionalmente para acompañar al paciente, sugerir y garantizar una expensa correcta para que el tratamiento prescripto funcione.

Desde la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF) – con más de cinco mil farmacias adheridas en todo el país- se lanzó una fuerte campaña de concientización y orientación para advertir a la comunidad, sobre las complicaciones que pueden surgir cuando no se tiene en cuenta el criterio profesional del farmacéutico a la hora de adquirir un medicamento.

Razones legales para la concientización

Es en la farmacia, donde se controla todo el proceso en la cadena sanitaria, garantizando de esa manera la procedencia y la conservación de los medicamentos, lo que hace una correcta dispensa. “Adquirir productos medicinales fuera de la farmacia puede generar reacciones adversas o directamente que el tratamiento no funcione. Y, en el peor de los casos complicar aún más enfermedades” explicaron desde la FACAF.

Y agregaron “Los farmacéuticos son profesionales preparados para brindar atención segura, información clara y acompañar en cada tratamiento”.

“No arriesgues la salud comprando medicamentos en lugares no autorizados. Acudí siempre a tu farmacia de confianza y más cercana” es el mensaje de la FACAF con presencia en todo el país.

