Se reprogramó la Fiesta de Disfraces tras el fuerte temporal que afectó a San Nicolás

Los organizadores de la Fiesta de Disfraces comunicaron este domingo a la madrugada que, a raíz del temporal se decidió reprogramar el evento

16 de noviembre 2025 · 08:12hs
Se reprogramó la Fiesta de Disfraces tras el fuerte temporal que afectó a San Nicolás

Foto UNO
Se reprogramó la Fiesta de Disfraces tras el fuerte temporal que afectó a San Nicolás

La edición 2025 de la Fiesta de Disfraces, que iba a realizarse en el autódromo de San Nicolás desde la medianoche del domingo debió reprogramarse por un temporal de lluvias y ráfagas de viento que afectó la zona desde las 23 horas.

En el corto comunicado, la organización expresó: "Ante las inclemencias climáticas, y siendo la máxima prioridad la seguridad de los asistentes y el staff, el evento será reprogramado. Los tickets serán válidos para la nueva fecha. Para quienes no puedan asistir, se anunciarán en los próximos días las modalidades de reembolso".

Cabe recordar que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), había anticipado de fenómenos severos en la zona, al lanzar una alerta naranja por tormentas con lluvias y ráfagas. Según el aviso del organismo, el área iba a ser afectada, “por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 90 km/h”.

fiesta de disfraces reprogramada

Tal como lo pronosticó el SMN, el temporal se inició a alrededor de las 23, con fuertes ráfagas que dañaron diversas estructuras armada en el Autódromo de San Nicolás. Posteriormente, comenzó a llover torrencialmente. Durante más de media hora, las precipitaciones no cesaron y el personal de técnica, organización, trabajadores y prensa que se encontraba en el lugar, debió resguardarse en lo que es el recinto de la técnica mecánica del Autódromo.

Fiesta de Disfraces San Nicolás Temporal autódromo
