Abejas y avispas: recomendaciones para evitar picaduras durante el verano

Con el aumento de las temperaturas crece la presencia de abejas y avispas en la provincia. La especialista Silvina Saavedra explicó a UNO cómo prevenir picaduras sin dañar a especies clave del ecosistema.

La especialista Silvina Saavedra comentó a UNO cuáles son las recomendaciones en época estival con respecto a la presencia de abejas y avispas. "Ellas tienen un comportamiento defensivo. No nos pican porque sí, sino que se sienten atacadas" , precisó ya que los movimientos bruscos son una de las principales razones por las que pican.

Estos insectos cumplen una función fundamental en el ecosistema y por eso es menester tener en cuenta qué se debe hacer para evitar picaduras sin atentar contra la vida de la especie. "A partir de septiembre, las abejas y avispas comienzan a alimentarse del néctar de las flores y algunos otros bichos, para también alimentar a su descendencia". En ese marco, Saavedra dijo que todos los animales e insectos de la fauna autóctona cumplen una función en el ecosistema, por eso es importante no eliminarlas completamente.

Recomendaciones

"Si las abejas y avispas vienen a uno es porque están atraídas por algo. Perfumes dulces o florales, ropa de color brillante, parecida a las flores, pueden ser desencadenantes", explicó Saavedra y agregó que la utilización de colores neutro en la ropa y el aroma a clavo de olor o limón espanta a estos insectos. En los lugares que se están gestando panales se puede rociar con vinagre regularmente ya que eso las espanta.

Ante un caso de alergia, es importante ir de inmediatamente a una guardia médica. Pero, en el caso de una picadura con algo de enrojecimiento en la zona o inflamación, también se debe recurrir a los efectos de salud ya que se puede corroborar si es una reacción momentánea o podría culminar en una anafilaxia.

avispas Paraná camatuí camachuí Foto Ilustrativa

Diferencias entre avispas y abejas

Las abejas son polinizadoras vitales y las avispas controlan plagas. Son insectos similares pero con diferencias clave: las abejas son robustas, peludas y mueren al picar (aguijón dentado). Es por eso que no buscará -en primera instancia- picar. Son más pacíficas."Pero, ese mismo aguijón segrega feromonas que atrae a más abejas. Por eso, al ser agredidas, es como que se avisan entre ellas".

En ese sentido, la epidemióloga insiste en la importancia de entender que una abeja puede picar y no generar ninguna reacción alérgica pero si un enjambre pica a una sola persona puede generar envenenamiento.

Las avispas, por otro lado, son delgadas, brillantes, carnívoras/omnívoras, no mueren al picar (aguijón liso) y son más agresivas. Por lo cuál ellas mismas pueden picar varias veces a la misma persona.

Panales

Desde el área de Control de Plagas de la Municipalidad de Paraná no se brindaron recomendaciones pero si desde el área de Defensa Civil. En el caso de tener un panal en el hogar, se puede llamar a un fumigador privado pero si se trata de uno en espacios públicos se puede llamar al área de atención al vecino (147) y desde allí se deriva a Saneamiento Ambiental que tienen un personal especializado para la fumigación.