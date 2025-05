"Yuyito González cobraba 1500 dólares a personas humildes por predicarles": la pastora Irma contra la ex de Milei

Desde antes del final de la relación entre el presidente Javier Milei y la ex vedette Amalia Yuyito González, la pastora Irma sostiene fervientemente que la conductora abusa económicamente de las personas pobres para brindar su testimonio en las iglesias evangélicas y esta vez no fue la excepción.

Anteriormente, la predicadora reveló que la ex vedette “no quería tocar a la gente” y el miércoles por la tarde añadió: “Me llegaron llamados de personas que me preguntaban cuánto cobraba yo, me chocaba y explicaba que no cobro, a lo sumo si me vienen a buscar porque estoy sin medio de movilidad”.