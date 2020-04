Con el uso intensivo de WhatsApp durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus covid-19 , una gran cantidad de fotos, videos y audios en forma de memes y contenidos que terminan por colmar la capacidad de almacenamiento de los teléfonos, y para este tipo de casos es necesario realizar un mantenimiento proactivo del equipo.

Esta limpieza digital se puede realizar desde las configuraciones del chat o también con herramientas como Google Files. También está disponible Google Fotos, ideal para realizar una copia de seguridad de las fotos y videos de forma online, para evitar ocupar espacio en el celular.

WhatsApp se transformó en una herramienta vital para estar en contacto con familiares y amigos. Más allá del intercambio habitual de mensajes de texto y audios, el chat de Facebook también se convirtió en un inmenso repositorio de memes en forma de fotos, videos y audios que saturan la capacidad de almacenamiento del teléfono.

Para liberar el espacio de esos contenidos innecesarios, WhatsApp permite identificar cuáles son los chats individuales y grupales que más espacio ocupan en el teléfono con fotos y videos, en una función que está dsponible dentro de la opción Configuración del chat.

Dentro de las opciones de configuración hay que elegir Datos y almacenamiento , y luego ingresar a Uso de almacenamiento , que nos indicará cuánto espacio ocupan los contenidos recibidos en todos los chats.

Dentro de la opción Uso de almacenamiento se podrán ver cuáles son los chats individuales y grupales que más espacio ocupan en el teléfono.

Se puede ver el detalle de los tipos de archivos presentes en cada conversación. En este punto se puede eliminar de forma selectiva los elementos que ocupan más espacio: fotos, GIF, videos, mensajes de audio o documentos.

Una limpieza profunda con Google Files

Esta aplicación de Google es una herramienta muy útil para los usuarios de teléfonos Android, ya que permite liberar la capacidad de almacenamiento del teléfono al eliminar archivos de gran tamaño, tanto de WhatsApp como de otras apps, de forma visual y con asistentes que ofrecen una vista previa del contenido a borrar.

Files Go by Google: Free up space on your phone