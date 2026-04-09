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Indec: la industria se contrajo 89,7% en febrero y cayó un 12% en el primer bimestre

El Indec informó que la industria se contrajo un 8,7% durante el mes de febrero, la segunda peor caída desde marzo del 2025. La construcción tampoco avanzó.

9 de abril 2026 · 18:59hs
Según el Indec

Según el Indec, la industria se contrajo 89,7% en el segundo mes de 2026. 

El sector de la industria se desplomó y finalizó el primer bimestre del año con una caída del 12%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Y es que en febrero, la industria se contrajo un 8,7% contra el mismo mes del año anterior. Sumado a enero (-3,3%), la caída se profundiza y marca un retroceso total del 12% para el primer bimestre del año.

LEER MÁS: La actividad económica volvió a caer un 2,9% interanual en febrero

Los número del Indec

Los datos corresponden al índice de producción industrial (IPI) manufacturero que difundió el Indec. En la medición mensual tampoco logró repuntar: se contrajo un 4% y se posicionó como la segunda peor caída, siendo superado únicamente por marzo del 2025 (-5,1%).

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De esta manera, se agrava la situación del sector industrial y queda como uno de los más afectados por el programa económico del Gobierno nacional. Es la octava caída consecutiva que registra la industria: julio (-0,7%), agosto (-4,2%), septiembre (-0,2%), octubre (-2,7%), noviembre (-8,8%), diciembre (-4%), enero (-3,2%) y febrero (-8,7%).

Uno por uno

Alimentos y bebidas: -6,9%.

Productos de tabaco: -14,9%.

Productos textiles: -33,2%.

Prendas de vestir, cuero y calzado: -18,2%.

Madera, papel, edición e impresión: -1,5%.

Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: 19,7%.

Sustancias y productos químicos: 3,7%.

Productos de caucho y plástico: -15,7%.

Productos minerales no metálicos: -7,2%.

Industrias metálicas básicas: -12,5%.

Productos de metal: -5,7%.

Maquinaria y equipo: -29,4%.

Otros equipos, aparatos e instrumentos: -24,6%.

Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: -24,6%.

Otro equipo de transporte: -19,8%.

Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: -12,3%.

La construcción también perdió terreno

El indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) cayó en febrero luego de haber registrado una seguidilla de dos meses en alza.

En la medición interanual se contrajo 0,7%, mientras que frente a enero la caída se agravó y escaló hasta el 1,3%. Como resultado, en el primer bimestre aumentó 0,5% respecto del mismo período del año anterior.

En cuanto a los insumo, siete de los 13 elementos subieron en febrero: resto de los insumos (17%), hormigón elaborado (15,7%), pinturas para construcción (14%), cales (7,9%), asfalto (3,8%), artículos sanitarios de cerámica (1,9%), hierro redondo y aceros para la construcción (0,8%).

Mientras que los seis restantes quedaron por debajo en la medición interanual: pisos y revestimientos cerámicos (-25%), mosaicos graníticos y calcáreos (-21,5%), yeso (-18,9%), ladrillos huecos (-12,1%), cemento portland (-5,3%), placas de yeso (-2,1%).

Los resultados obtenidos por la encuesta cualitativa de la construcción muestran expectativas favorables con respecto al nivel de actividad esperado para el período marzo-mayo del corriente año.

Indec industria Febrero
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