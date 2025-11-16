Combustibles: buena recepción en los usuarios del sistema de autodespacho

El mecanismo ya se puede utilizar en la estación de Ayacucho y Almafuerte. La compra de combustibles se realiza a través de la App de YPF

La estación de servicios YPF ubicada en Avenida Almafuerte y calle Ayacucho en Paraná ya posee el sistema de autodespacho de combustible, la novedad con la cual avanzó este año la petrolera de bandera nacional. La disponibilidad ya funciona en Buenos Aires, Mendoza y ahora en Entre Ríos, y se espera que en los próximos meses la cobertura con esta modalidad de carga se extienda al resto del país.

En la capital provincial hubo buena recepción por parte de los usuarios, quienes destacaron la rapidez que el sistema brinda, como así también la posibilidad de tener descuentos durante la madrugada.

Luego de los trabajos de adaptación, señalización y pintura, el autodespacho ya funciona en Paraná.

Modalidad

La carga debe hacerse en el surtidor qué queda del lado de la tapa del tanque, ya que no se puede cruzar la manguera arriba del auto. En tanto, solo se puede autodespachar la carga mediante la App de YPF, con un beneficio de un 3% de descuento las 24 horas y un 10% si el cliente elige hacerlo entre las 0 y las 6.

“Entras en la App y escaneas el código QR qué esta al lado del surtidor, seleccionas en el celular el tipo de combustible a cargar. Luego te pide que ingreses el monto en pesos a cargar (el mínimo es 3.000 y el máximo 80.000). Aceptas y seleccionas el modo de pago. Luego tenés un margen de cuatro minutos para agarrar el surtidor y colocarlo en el tanque. Una vez insertado accionas la manija del surtidor, qué cortara sola al completar el importe ingresado. Se suelta el gatillo, se vuelve a colocar en el surtidor y listo”, explicó uno de los playeros de la estación de servicio ubicada en la esquina de Ayacucho y Almafuerte.

combustible autodespacho Buena recepción en los usuarios del sistema de autodespacho

Por otra parte, el empleado aclaró que “en caso de colocar un importe mayor a la capacidad en el tanque, se debe dirigir con el encargado para evaluar la forma de devolución (efectivo o voucher para próxima carga)”.

La persona que elige la opción de autodespacho no puede tomarse el tiempo para limpiar el parabrisas, controlar agua y aceite. Debe hacerlo luego de salir de la isla en la parte del estacionamiento.

En cuanto a los beneficios del servicio, está claro que no se necesita que haya personal disponible en la playa y el usuario solo demora el tiempo que se baja del auto, realiza la operación, carga y vuelve a subir a su vehículo.

Se extiende

Según fuentes de la Cámara de Combustibles, esta nueva modalidad responde a una solicitud de la Operadora de Estaciones de Servicio YPF (Opessa) y se implementó en varias localidades del país. En total, ya hay ocho estaciones de servicio con este modo en la Argentina, y se está extendiendo. En la capital entrerriana, esta es la primera estación en ofrecer este servicio, y se prevé que en el futuro se incorporen más estaciones en la región.