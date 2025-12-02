Un diputado de Entre Ríos se pasó a LLA y le dio la primera minoría al oficialismo

El diputado Francisco Morchio, de Entre Ríos y perteneciente al bloque Encuentro Federal, se pasó a las filas de La Libertad Avanza.

Francisco Morchio, diputado de Entre Ríos, le dio a La Libertad Avanza la primera minoría.

El diputado Francisco Morchio, de Entre Ríos y perteneciente al bloque Encuentro Federal, se pasó a las filas La Libertad Avanza (LLA) y el oficialismo se quedó así con la primera minoría en Diputados, con 95 legisladores y con uno más que Unión por la Patria (UxP).

Esta conquista le permitirá no solamente reelegir con comodidad al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien logró afianzarse internamente luego de la victoria electoral de octubre, sino además designar al vicepresidente primero, que estaba en manos de la massista Cecilia Moreau, y quien quedaría degradada a vicepresidenta segunda. Mientras que hay disputas en los bloques por la vicepresidencia tercera.

Por su parte, este martes, en una jornada de reuniones entre distintos diputados, los integrantes de la Cámara Baja buscaron unificar posiciones para formalizar los nuevos bloques e interbloques en el recinto.

Los encuentros se aceleraron en la previa de la sesión preparatoria en Diputados, que será este miércoles a las 13.

El quiebre del bloque de UxP y el acompañamiento del gobernador Rogelio Frigerio llevó a los libertarios a ser la primera minoría de la Cámara Baja. Ese fue el objetivo que el oficialismo buscó desde la semana pasada.