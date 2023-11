Triunfo de Javier Milei: Qué harán el gobernador de La Rioja y L-Gante

Gobernador reflexivo

Ahora el mandatario hasta adelantó que adoptará el “rol” de “oposición responsable y abierta al diálogo”.

“Quiero felicitar al nuevo presidente de los argentinos y argentinas @JMilei elegido por el voto popular a quien le deseamos éxitos en su gestión”, escribió el mandatario riojano en el primer párrafo del mensaje que publicó en “X”.

A principios de septiembre, Quintela había advertido sobre las medidas de “ajuste” que según su óptica implementaría el dirigente de la Libertad Avanza y que impactarían negativamente en el resto de las provincias.

“La agresividad que tiene para comunicarse con la sociedad, es imposible gobernar con una persona de estas características, independientemente de ser respetuoso de la voluntad popular, pero tiene un sesgo filonazista que asusta y atemoriza”, profundizó su cuestionamiento aquella vez en diálogo con El Destape.

Esas declaraciones fueron posteriores a la publicación de un video donde aseguraba que si Massa no ganaba en octubre, en las generales, las provincias iban a sufrir la falta de recursos.

“Si a este gobernador no le va bien, tiene que presentar la renuncia”, prometió quien logró la reelección en su provincia el 7 de mayo pasado, imponiéndose no solo ante el candidato de Juntos por el Cambio, Felipe Álvarez, sino también sobre Martín Menem, sobrino del expresidente Carlos Menem y postulante de La Libertad Avanza.

Aquel escenario con Milei como presidente, por entonces hipotético semanas después de las PASO, se convirtió este domingo en realidad y el libertario tomará el poder en un futuro muy cercano. De hecho, en La Rioja, con el 99.16% de las mesas escrutadas, el libertario obtenía el 53,72% de los votos, contra el 46,27% de Massa.

“Comienza una nueva etapa en la República Argentina donde la responsabilidad es del presidente electo”, dijo Quintela, a tono con lo expresado por el candidato de Unión por la Patria tras reconocer su derrota.

Y añadió: “Cumpliremos el rol que el pueblo nos asignó siendo una oposición responsable y abierta al diálogo siempre en defensa los intereses de los argentinos”.

En otro tramo de su publicación, Quintela le dedicó un párrafo de agradecimiento a Massa. “Gracias por la entereza y el altruismo de tu vocación sin renunciar a los valores del Justicialismo”, le reconoció.

“Seguimos convencidos de que tu propuesta por la que trabajamos es la correcta, que abraza la protección de la industria y el trabajo nacional, el respeto por los derechos humanos, el sostenimiento de la salud y la educación pública, libre, gratuita y de calidad; y la defensa del federalismo”, añadió.

También destacó “a los riojanos y riojanas por manifestar sus valores democráticos en paz”. Y por último, le envió “un agradecimiento muy especial a toda la dirigencia y la militancia política, barrial, gremial, empresarial y estudiantil por darlo toda una vez más”.

Artistas

Fueron muchas las figuras del espectáculo que se manifestaron en la previa a la jornada electoral del pasado domingo. Algunos con una reconocida posición ante cada una de las fuerzas, otros que decidieron hacerla pública ante la cercanía de los comicios, muchas voces dejaron en claro sus posturas ante el balotaje que terminó consagrando a Javier Milei por sobre Sergio Massa.

Y mientras el candidato libertario empieza a dar los primeros pasos que lo depositarán en el sillón presidencial, muchos artistas hablaron también después del resultado, celebrando o lamentándose según el signo político. Y en este contexto, L-Gante aclaró unos supuestos dichos sobre una decisión que habría tomado luego del triunfo de La Libertad Avanza.

Elián Ángel Valenzuela, tal el nombre del artista de General Rodríguez, se manifestó en la previa a su show en el Luna Park. Mientras ultimaba detalles de su aspecto en una sesión de barbería al aire libre, el referentes de la cumbia 420 realizó un vivo de Instagram para sentar su postura. “Me pasaron todas y me siguen pasando, estuve cien días en cana y trabajé una banda para terminar el año con algo que me haga sentir feliz, que es el Luna Park”, dijo el cantante, antes de abordar el punto en cuestión.

“Toda la gente que me está comentando por si me voy del país o voy a dejar de cantar, díganme o comprueben en qué portal, medio de comunicación, en qué radio, en qué programa yo fui y dije que si no votaban a tal o no ganaba tal político me retiraba o dejaba la música. Quiero ver de dónde salieron esas palabras que supuestamente dicen que las dije yo”, se preguntó mirando a cámara con un semblante muy serio.

A continuación, Valenzuela explicó por qué interpretaba que sucedían estas cosas: “Como lo que yo digo tracciona en las noticias y la gente se la cree, crean esas noticias falsas para generar esa controversia. ¿Pero después quién sale perjudicado? Yo”, analizó. E hizo un breve recorrido por parte de su aventura mediática: “Estuve con Feinmann, en la mesa de Mirtha Legrand, estuve en los lugares más piolas y jamás di mi opinión política. Siempre fui neutral y estuve haciendo música sin importar lo que digan”, aseveró.

El músico expresó que la posibilidad de salir de la Argentina está directamente relacionada con su carrera profesional. “Si me voy del país, me voy porque me voy a hacer un show a otro lado. Si no hago música, es porque le estoy entrando a tu novia. Así que, yo no dije eso en ningún lado. Cumbia 420. Los quiero, saludos al presidente”, cerró fiel a su estilo. Y le dejó un mensaje a Javier Milei, aunque sin nombrarlo.

“Bienvenido señor presidente. Deseamos y esperamos que sepa hacer lo mejor posible por nuestro país. Le estoy dando la bienvenida al señor que va a ocupar la presidencia de nuestro país. ¿Por qué? Porque mi mamá me enseñó a ser respetuoso”, enunció. Y siguió conversando con sus seguidores, mientras el barbero seguía realizando su trabajo. Un rato después, partían en caravana desde el Oeste del Gran Buenos Aires con destino al Luna Park, para montar una verdadera fiesta de la cumbia 420 en el histórico Palacio de los Deportes.