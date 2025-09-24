Jóvenes desaparecidas: encontraron tres cuerpos y hay cuatro detenidos

En el marco de la desaparición de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense halló tres cadáveres descuartizados en una casa allanada en la zona de Villa Vatteone, Florencio Varela , a la que se arribó por el impacto del celular de una de las víctimas en una antena de la zona. La casa era ocupada por dos personas que limpiaban el lugar , en medio de un fuerte olor a lavandina. Allí, se hallaron rastros de sangre.

Hay cuatro personas arrestadas por el caso, entre ellos una pareja de nacionalidad peruana , que cayeron en un hotel alojamiento de la zona. Son, se cree, los dueños de la casa allanada ; la pareja encontrada en el allanamiento se habría encargado de limpiar el lugar.

Hay dos certezas en la investigación que busca determinar el paradero de Brenda del Castillo, Morena Verdi, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15. En primer lugar, que fueron vistas por última vez, el viernes pasado, en la rotonda de La Tablada, ubicada en Monseñor Bufano y Avenida Crovara, en el partido de La Matanza. Las jóvenes -dos de ellas, primas- subieron a una camioneta de color blanca, de forma voluntaria. En segundo término, se sabe que los celulares de las tres se apagaron a la misma hora el sábado por la noche. Desde entonces, nada se supo de ellas.

De inmediato, el fiscal de La Matanza Gastón Duplaá, a cargo de la causa, pidió el análisis de cámaras de seguridad de la zona. De esta manera, los detectives de la DDI de La Matanza descubrieron que las jóvenes -dos de ellas, primas- subieron a una camioneta de color blanca. De acuerdo a sus últimas comunicaciones, lo hicieron de forma voluntaria.

A partir de esa pista, se realizó un seguimiento del vehículo -aunque no está confirmado que sea ese el involucrado- a través de las cámaras de vigilancia municipales. También, analizan los impactos de antena de sus teléfonos.

Jóvenes desaparecidas La Matanza 1

La nueva hipótesis del caso, investigada por el fiscal Gastón Dupláa, es que las mujeres habrían sido asesinadas en el lugar en el contexto de una fiesta organizada por una banda vinculada a narcos de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, zona donde también apuntaron los celulares de las víctimas. Brenda y Morena tenían 20 años. Lara, apenas 15, publica Infobae.

Antonio, abuelo de Morena Verdi, aseguró en declaraciones televisivas, a la espera de la identificación de los cuerpos: “Me enteré por mi yerno, que lo vio en la televisión. Yo me quedo acá, tampoco quiero recibir una muy mala noticia. Eran las 4 de la mañana y estaba arrodillado en la cama. Lo único que pedía era que aparezcan las nenas. No sé en qué andaban. Yo tengo 30 años, no dispongo de decirte a mi hijo a mis nietos en qué andan o de qué trabajan. Morena siempre me decía que trabajaba de camarera”.

Jóvenes desaparecidas La Matanza

Pedido de Justicia

El martes último, familiares y vecinos de las jóvenes desaparecidas se reunieron para manifestarse en la rotonda de La Tablada, en el cruce de Monseñor Bufano y Crovara, el mismo punto donde fueron vistas por última vez, para exigir su hallazgo.

Norma, la madrina de Lara, la menor de las tres, dialogó con LN+ durante la manifestación. “Si está, que vuelva, si puede volver, que vuelva. Si la tienen secuestrada que la devuelvan. Me puedo esperar lo peor de este mundo, de este país. Nos vamos a quedar hasta que aparezcan las tres chicas. Hoy, mañana, pasado”, aseveró.

“Hay muchas versiones. Muchas cosas se dicen, algunas verdades, otras mentiras. Más allá de lo que hayan hecho las chicas, si eran prostitutas o lo que sea, me pongo en el lugar de hermana, de prima, y no tengo palabras para decir lo que sentimos nosotros que somos de acá, que las vemos siempre”, finalizó Norma.

Por lo pronto, fuentes judiciales estiman que el control de la investigación podría pasar a manos de una fiscalía de Florencio Varela, la posible zona donde se cometió el crimen. Sin embargo, altos funcionarios en la jurisdicción de Quilmes consultado por este medio aseguraron no tener información al respecto.