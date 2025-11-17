Extraño incidente en Paysandú: un niño mordido por un pez dorado en el Balneario Municipal Un niño fue mordido por un pez dorado mientras se bañaba en el Balneario Municipal de Paysandú, sorprendiendo a los presentes por lo inusual del incidente. 17 de noviembre 2025 · 12:35hs

Extraño incidente en Paysandú: un niño mordido por un pez dorado en el Balneario Municipal.

Un niño sufrió la mordedura de un pez dorado mientras se bañaba en el Balneario Municipal de Paysandú, entre las 17 y las 18 del domingo, cerca de la antigua toma de agua de la exfábrica Norteña. El incidente sorprendió a los presentes, ya que es un hecho prácticamente inédito en esa zona del río Uruguay.

La víctima, Benjamín Lachowicz, se encontraba nadando en aguas poco profundas, de unos 70 centímetros, cuando sintió un fuerte mordisco en una de sus manos. Su padre, Marcelo Lachowicz, fue testigo del momento en que el niño forcejeaba y lloraba, confirmando que un pez dorado de tamaño considerable mordió la mano de su hijo mientras nadaba cerca de la orilla. A pesar de que los dientes de esta especie no son afilados, sino planos, el incidente causó gran impacto entre quienes presenciaron el hecho.

Colón marchó por la no instalación de HIF Global en Paysandú Chile: ganó la izquierda, pero habrá balotaje con viento a favor para la derecha

LEER MÁS: Peces marcados: el proyecto que sigue la trayectoria de surubíes y dorados Extraña mordedura de pez dorado sorprendió a bañistas en Paysandú Dorado (2).jpeg Benjamín fue trasladado de inmediato al hospital, donde recibió tratamiento con calmantes y antibióticos. Actualmente, se encuentra en recuperación, recordando el susto vivido tras el insólito incidente ocurrido en la costa del río Uruguay.