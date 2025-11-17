Uno Entre Rios | El País | puestos de trabajo

Hubo más de 276 mil puestos de trabajo perdidos en menos de dos años

El informe del CEPA señala que desde la asunción de Milei el empleo formal cayó 2,81%, con 276.624 puestos menos entre noviembre de 2023 y agosto de 2025.

17 de noviembre 2025 · 08:17hs
La cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas retrocedió en 276.624 puestos entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

De este modo, desde la asunción del presidente Javier Milei, el empleo formal cayó 2,81%, lo que equivale a más de 432 puestos menos por día, pasando de 9.857.173 a 9.580.549 trabajadores.

El documento identifica a “Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria” como el rubro con mayor pérdida de empleo en términos absolutos, con 86.982 trabajadores menos en los primeros veintiún meses de gestión.

Le siguieron “Construcción” con 76.292 puestos perdidos; “Servicios de transporte y almacenamiento”, con 59.838; e “Industria manufacturera”, con 55.941.

En términos relativos, Construcción fue el sector más golpeado, con una caída del 16% en su dotación de personal. Luego aparecen Servicios de transporte y almacenamiento (-11,2%) y Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento (-7,1%).

El informe analiza la evolución del empleo tras el triunfo de Milei en el balotaje de 2023, a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

LEER MÁS: Un informe afirma que la actividad productiva de la provincia aumentó en 2025

Casi 30 empresas cerraron por día

Según consignó Ámbito Financiero, la crisis también se reflejó en la cantidad de empleadores: entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, el número de empresas con personal registrado cayó de 512.357 a 493.193, lo que implica 19.164 firmas menos, casi 30 cierres diarios.

El sector más perjudicado fue “Servicios de transporte y almacenamiento”, que perdió 4.685 empleadores. También mostraron retrocesos importantes Comercio (-3.510), Servicios inmobiliarios (-2.952), Servicios profesionales, científicos y técnicos (-2.053), Industria manufacturera (-1.974) y Construcción (-1.790).

En términos relativos, Transporte y almacenamiento volvió a encabezar la caída con un 11,9% menos de empleadores, seguido por Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-10,8%), Servicios inmobiliarios (-9,9%) y Construcción (-8,2%).

El CEPA también detalló que las empresas de hasta 500 empleados fueron las más afectadas: concentran el 99,63% de los cierres, equivalentes a 19.094 firmas. En cambio, las compañías de más de 500 trabajadores explican solo el 0,37% (70 casos).

En términos proporcionales, los empleadores grandes se redujeron 3,88%, mientras que los pequeños y medianos cayeron 3,74%.

Las grandes empresas lideraron la caída del empleo

Al desagregar la pérdida de puestos por tamaño de empresa, el informe revela que el ajuste se concentró en las firmas más grandes: las compañías con más de 500 empleados explican el 68,15% del total de puestos eliminados, equivalentes a 188.525 bajas.

En contraste, las empresas con hasta 500 trabajadores redujeron sus plantillas en 88.099 puestos, el 31,85% de la caída entre noviembre de 2023 y agosto de 2025.

En términos porcentuales, el empleo en grandes firmas se retrajo 3,94%, al pasar de 4.782.973 a 4.594.448 trabajadores. En las firmas pequeñas y medianas, la dotación cayó 1,74%, de 5.074.200 a 4.986.101 empleados.

Según el CEPA, los datos muestran un “marcado retroceso del empleo formal”, con caídas simultáneas en el número de empresas y en la cantidad de trabajadores registrados, consolidando un deterioro sostenido del mercado laboral en los primeros 21 meses de gobierno libertario.

