Uno Entre Rios | El País | quiebra

Tras el pedido de quiebra y nueve meses de acampe, reabrirá La Suipachense

Luego de nueve meses de acampe, los empleados lograron evitar la quiebra y volverán a trabajar en la fábrica láctea La Suipachense.

4 de junio 2026 · 17:52hs
Tras el pedido de quiebra y nueve de acampe

Tras el pedido de quiebra y nueve de acampe, reabrirá La Suipachense.

Tras el pedido de quiebra y casi un año de negociaciones para su rescate, la fábrica La Suipachense retomará su producción en su planta de la localidad de bonaerense de Suipacha. La fábrica está ubicada sobre la ruta nacional 5, donde, tras la decisión de la Justicia, un ex directivo de Parmalat pondrá en marcha nuevamente las instalaciones y maquinarias y los trabajadores planifican producir 50.000 litros diarios.

LEER MÁS: Tras 70 años en funcionamiento, cerró La Suipachense y 140 trabajadores fueron despedidos

La reapertura de La Suipachense

Luego de nueve meses de acampe y lucha, el Juzgado Civil y Comercial de Mercedes, a cargo del juez Leandro Julio Enríquez, dio luz verde para que la usina láctea con más de 70 años de historia siga dando trabajo y generando productos.

Día Mundial del Ambiente y el desafío para enfrentar el cambio climático

Día Mundial del Ambiente y el desafío para enfrentar el cambio climático

Los trasplantes de corazón en Argentina son récord

Los trasplantes de corazón en Argentina son récord

A cargo del empresario y líder de Compañía Láctea Suipacha SA, Pablo Acsi, exdirectivo de la firma Parmalat, no solo operará en la planta, sino que también reactivará los implementos industriales y las marcas emblemáticas como Lácteos Conosur y La Suipachense con vos desde siempre, según el contrato de alquiler.

En los últimos años la empresa estaba bajo la órbita empresarial del grupo venezolano Maralac, que controlaba Lácteos Conosur SA, siendo la misma que operó la quebrada ARSA (yogures SanCor).

En consecuencia, la deuda acumulada postconcursal fue de más de $8.458 millones en cheques rechazados. Por ello, se enfrentó reclamos gremiales que superaron los $1.000 millones y, luego del fracaso del concurso preventivo, el juzgado determinó la quiebra de forma directa en noviembre del año 2025.

Fue así que, a partir de entonces, los trabajadores llevaron adelante de manera sostenida un acampe frente a la planta. La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), junto al municipio, respaldaron el reclamo sindical.

La empresa láctea

Mientras se ultiman detalles para la firma del contrato, el proceso de acondicionamiento técnico, como la gestión de las habilitaciones ante los organismos pertinentes de control, se gestiona. En este sentido, el municipio acompaña las acciones conjuntamente con ministerios de la provincia para agilizar los registros de elaboración y comercialización.

La planificación inicial contempla producir un quinto de la capacidad histórica de la planta, que supo tener 250.000 litros diarios, por lo que estiman generar 50.000 litros por día de leche procesada.

Además, tienen pensada la implementación de tres líneas estratégicas, como son: leche entera en envase tetra, yogur y secadora de leche en polvo, así como la reincorporación de entre 25 y 30 trabajadores en una primera etapa. Y, a medida que la producción crezca, lo hará el plantel del personal. En su etapa de esplendor, la planta supo tener 140 trabajadores produciendo. También, para el futuro queda en carpeta la quesería.

La resolución judicial

Uno de los puntos clave fue el enfoque puesto en la preservación del valor productivo. En esta línea, el juez Enríquez marcó que la continuidad de la actividad industrial aporta al sostenimiento de la fuente de trabajo para las familias.

Y, paralelamente, dinamiza la economía de la ciudad y mejora las condiciones a futuro del activo. Asimismo, los ingresos por el alquiler serán destinados al pago, de manera parcial, de los acreedores y serán depositados en una cuenta judicial.

quiebra La Suipachense
Noticias relacionadas
Se implementa un nuevo sistema digital que elimina el troquel físico de los medicamentos en farmacias

Medicamentos: cambios en la entrega en farmacias

luto en el rock nacional: fallecio el indio solari

Luto en el rock nacional: falleció el Indio Solari

aprobaron el pliego del defensor publico de victimas de entre rios: lo voy a hacer con compromiso

Aprobaron el pliego del defensor público de víctimas de Entre Ríos: "Lo voy a hacer con compromiso"

En el Senado, y con apoyo del PJ, se aprobó el pliego de Verónica Michelli pese al veto del Gobierno nacional. 

Senado: con apoyo del PJ se aprobó el pliego de Verónica Michelli pese al veto del Gobierno nacional

Ver comentarios

Lo último

La noticia más triste: tras la muerte del Indio Solari, el doloroso comunicado oficial

"La noticia más triste": tras la muerte del Indio Solari, el doloroso comunicado oficial

Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

El Indio Solari, fanático de Boca y de Juan Román Riquelme

El Indio Solari, fanático de Boca y de Juan Román Riquelme

Ultimo Momento
La noticia más triste: tras la muerte del Indio Solari, el doloroso comunicado oficial

"La noticia más triste": tras la muerte del Indio Solari, el doloroso comunicado oficial

Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

El Indio Solari, fanático de Boca y de Juan Román Riquelme

El Indio Solari, fanático de Boca y de Juan Román Riquelme

Máximo Kirchner llegó a la casa del Indio Solari tras conocerse su fallecimiento

Máximo Kirchner llegó a la casa del Indio Solari tras conocerse su fallecimiento

Los trasplantes de corazón en Argentina son récord

Los trasplantes de corazón en Argentina son récord

Policiales
Tras un fallo judicial, recuperan la sede del Club Comunicaciones de Paraná

Tras un fallo judicial, recuperan la sede del Club Comunicaciones de Paraná

Trata: encontraron a una joven que era buscada y detuvieron a su pareja

Trata: encontraron a una joven que era buscada y detuvieron a su pareja

San Benito: confirmaron la identidad del hombre asesinado

San Benito: confirmaron la identidad del hombre asesinado

La Justicia Federal de Paraná rechazó el pedido de prisión domiciliaria para Brandon Comas

La Justicia Federal de Paraná rechazó el pedido de prisión domiciliaria para Brandon Comas

Imputaron por tentativa de homicidio al hombre que hirió al jefe de la Comisaría de Herrera

Imputaron por tentativa de homicidio al hombre que hirió al jefe de la Comisaría de Herrera

Ovación
El Indio Solari, fanático de Boca y de Juan Román Riquelme

El Indio Solari, fanático de Boca y de Juan Román Riquelme

Deportivo Máquina y Atlético Neuquén avanzaron a semifinales de la Copa de Oro Norte

Deportivo Máquina y Atlético Neuquén avanzaron a semifinales de la Copa de Oro Norte

Capibaras XV juega ante Tarucas de visitante

Capibaras XV juega ante Tarucas de visitante

APB: Se definieron los cruces de playoffs

APB: Se definieron los cruces de playoffs

Quintana salió a mariconear, dijo Belloso, presidente de Rosario Central

"Quintana salió a mariconear", dijo Belloso, presidente de Rosario Central

La provincia
Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

Rogelio Frigerio despidió al Indio Solari y destacó su huella en la historia del rock argentino

Rogelio Frigerio despidió al Indio Solari y destacó su huella en la historia del rock argentino

Indio Solari, ciudadano ilustre de Paraná

Indio Solari, ciudadano ilustre de Paraná

Rito sagrado en Gualeguaychú: 200.000 almas en la misa más grande en Entre Ríos

Rito sagrado en Gualeguaychú: 200.000 almas en la "misa" más grande en Entre Ríos

Vender ropa hoy: la lucha diaria de los comerciantes que buscan subsistir

Vender ropa hoy: la lucha diaria de los comerciantes que buscan subsistir

Dejanos tu comentario