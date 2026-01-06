ATE enfatiza plan de lucha por paritarias, renovación de contratos y contra el ajuste

Trabajadores nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) volvieron a manifestarse en los pasillos de Casa de Gobierno en relamo de paritarias y reincoproración de las más de 100 personas cuyos contratos no fueron renovados el 31 de diciembre de 2025 y en contra del ajuste.

El secretario general del gremio, Oscar Muntes habló con la prensa y reivindicó el plan de lucha iniciado a mediados de 2025 contra el ajuste, los despidos y sobre la necesidad del llamado urgente a paritarias.

ATE Casa de Gobierno

Luego de la asamblea en el patio de la Casa de Gobierno, los trabajadores de ATE, acompañados por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) marcharon por los pasillos hasta los despachos del ministro de Economía, Fabián Boleas, y del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.

El secretario general de ATE, Oscar Muntes, se dirigió a los presentes para delinear los próximos pasos, haciendo especial énfasis en la unidad multisectorial y la defensa de los derechos humanos. Asimismo denunció que elos empleados del Estado ya llevan ocho meses con los salarios congelados.

ATE Casa de Gobierno Oscar Muntes Foto: UNO/Delfina Silva Larrea

"Hoy respetamos y entendemos que los compañeros y compañeras están de receso. Entendemos que es difícil pero que seguramente después del receso el plan de lucha que tenemos planificado ya desde hace 6 meses atrás va a continuar. Sin lucha no hay objetivo. Y si no tenemos el objetivo que los compañeros vuelvan a su lugar de trabajo, tengamos la paritaria como nos merecemos, el gobierno va a seguir avanzando sobre más ajuste. Nosotros, los trabajadores, tenemos que oponernos ante el ajuste que quieren seguir llevando adelante. Tenemos que poner el cuerpo, en la calle, fundamentalmente con militancia y unidad", expresó.

Sobre el avance sobre los organimos de Derechos Humanos y el desmantelamiento del Registro de la Verdad señaló: "Duele muchísimo que tengamos que estar expresando el trabajo significativo que está llevando y que lleva para nuestra sociedad. Todo lo que han descubierto y el trabajo fenomenal que se está haciendo con las causas de lesa humanidad que están abiertas, que la estrategia sea cerrarlo".

ATE Asamblea Casa de Gobierno Contratos 3

En ese sentido expresó que estarán presentes en la medida de fuerza convocada en la Secretaría de Justicia cuando los compañeros definan el plan de lucha: "Estaremos acompañando, haciendo carne como propio el reclamo y la demanda de nuestra sociedad por memoria, verdad y justicia. Vamos a seguir construyendo la mayor unidad porque la necesitamos. Primero para que todos los compañeros y compañeras sean restituidos en sus lugares de trabajo, luego la apertura de las paritarias y seguir en lucha en defensa del Estado", expresó. "No vamos a claudicar en Memoria, Verdad y Justicia. Vamos a estar acompañando esa acción como parte del plan de lucha que tenemos definido", acotó.