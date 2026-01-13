Incendios en Chubut: qué se sabe sobre el origen del fuego

El fiscal de Lago Puelo descartó la responsabilidad, tanto a mapuches como de israelíes, en los incendios de Chubut. "La investigación va por otro lado"

La Justicia de Chubut, a partir de las primeras medidas de prueba, determinó la existencia de intervención humana en el origen de los incendios que están devastando amplias areas del territorio provincial . En ese contexto, comenzaron a circular diversas hipótesis sobre los posibles responsables de iniciar el fuego. En X circulan posteos que le adjudican la responsabilidad a un soldado isreaelí a partir de la viralización de un video. Sin embargo, las imágenes fueron tomadas en Santa Cruz y la Justicia niega esa hipótesis. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, le adjudica la responsabilidad a grupos mapuches. Pero el fiscal a cargo del caso señaló que no se está investigando a israelíes ni a mapuches y que la investigación apunta a una disputa por tierras e investiga a sospechosos .

El fiscal jefe de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, aseguró a Chequeado que ambas acusaciones “son un invento” y que “la investigación no va por ese lado”.

Epuyen Incendios Chubut Brigadistas.jpg

Indicios de un hecho intencional

El Ministerio Público Fiscal de Chubut aseguró que el incendio que afecta a las localidades de El Hoyo y Epuyén, al noroeste de la provincia, comenzó el 5 de enero de 2026, y que en ese momento se encontraban cerca del lugar más de 3.000 turistas. Para la fiscalía, “existen elementos suficientes para presumir una intervención humana deliberada, descartando la hipótesis de desperfectos eléctricos que se había barajado inicialmente”.

La fiscal general de Lago Puelo, Débora Barrionuevo, explicó a Radio Mitre que en las primeras pericias realizadas en el lugar donde se inició el incendio “se detectó la presencia de combustible en el suelo”. Además, aseguró que el sitio donde comenzó el incendio también es un indicio de la intencionalidad del hecho, dado que “es una zona que está a 300 metros del camino a Puerto Patriada, en una loma, y no hay una vivienda muy cercana al lugar”.

Falsas Narrativas

Embed Ante la inacción de una dirigencia cómplice, que cumple órdenes del enemigo colonizador, que sea el Argentino el que se encargue de expulsarlos.



No pertenecen a esta tierra, NO SON BIENVENIDOS



Difunda! pic.twitter.com/CYLb2r3OMe — Sanmartiniano (@Ley_SanMartin) January 9, 2026

El soldado israelí

Luego de que la Justicia confirmara la intencionalidad de los incendios como principal hipótesis de investigación, comenzaron a circular en X posteos virales que mencionan la presencia de soldados israelíes que, haciéndose pasar por turistas, provocaron intencionalmente los incendios.

Uno de los mensajes es acompañado por un video en el que se ve a un joven increpando a otro por presuntamente prender una fogata en una zona boscosa, lindante a un lago. El joven que filma la escena le advierte al otro que en ese lugar está “prohibido” hacer fuego, y el turista pide disculpas en inglés (I’m really sorry).

La imagen del turista fue replicada en redes sociales como X e Instargram, acompañando un afiche que sostiene: “Evite incendios. Expulse al enemigo incendiario. Fuera soldados israelíes de Argentina”.

El video original fue filmado por un joven identificado como Martín Morales, quien aseguró en declaraciones a Ahora Calafate que el hecho ocurrió en el parque Naciona Los Glaciares, ubicado en la provincia de Santa Cruz, a 1.400 kilómetros de la zona afectada por los incendios en Chubut.

Morales relató que, tras su intervención, los dos turistas (que identificó como israelíes, aunque esto no fue confirmado de forma oficial) se retiraron del lugar y que él mismo terminó de apagar el fuego y denunció el hecho ante las autoridades del parque nacional.

Embed | #URGENTE Una foto confirma que el fuego producido por los terroristas mapuches en Chubut fue intencional: La Justicia difundió una imagen del punto cero donde se inició uno de los focos en El Hoyo y confirmó el uso de acelerantes.



Además, un vecino declaró haber visto… pic.twitter.com/jIHJfswSpS — La Derecha Diario (@laderechadiario) January 10, 2026

Los grupos mapuches

La presunta responsabilidad de grupos mapuches en el comienzo de los incendios también se viralizó en X por medio de la we que aseveró que “una foto confirma que el fuego producido por los terroristas mapuches en Chubut fue intencional”. La supuesta participación de grupos mapuches fue sugerida en 2 comunicados del Ministerio de Seguridad de la Nación, que el 7 y el 11 de enero aseguró que “los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches”.

Esto, sin embargo, por ahora no forma parte de la hipótesis de investigación de la Justicia local, que desmiente que existan indicios de participación mapuche.

Chubut incendios Patagonia

Quiénes son los sospechados por iniciar los incendios

El fiscal jefe de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, señaló que la investigación"va por otro lado" y descartó tanto a mapuches como a israelíes. Junto al jefe de la Policía del Chubut, Andrés García, Díaz Mayer aseguró que la hipótesis principal es que el incendio fue provocado en el marco de una disputa de tierras entre dos grupos de una comunidad que vive en la zona.

García indicó que, tras el análisis de cámaras de seguridad ubicadas, llamó la atención de los investigadores la presencia de dos camionetas cargadas de muebles y otras pertenencias (“similar a una mudanza”) minutos después de iniciado el incendio. Díaz Mayer dijo a este medio que la investigación apunta a una mujer que se mudó hace dos años proveniente de la provincia de Buenos Aires. Frente a esta hipótesis, la Justicia allanó a los sospechosos e incautó sus celulares para analizar sus movimientos y comunicaciones. No obstante, el fiscal señaló que hasta el momento no hay detenidos ni imputados.

Fuente: Chequeado