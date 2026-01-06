Uno Entre Rios | La Provincia | trabajadores

Trabajadores municipales de Concepción del Uruguay catalogaron de "humillantes" sus salarios

Continúan en estado de alerta y movilización los trabajadores municipales de Concepción del Uruguay, quienes se expresaron a través de un comunicado.

6 de enero 2026 · 14:22hs
La Asociación de Obreros y Empleados Municipales de Concepción del Uruguay (AOEM), liderada por Mario Barberan (Secretario General de la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales) compartió un comunicado en donde se refieren a su situación económica. El gremio está en estado de alerta y movilización "porque el ajuste no nos resigna, seguimos de pie".

Comunicado de los trabajadores

Trabajadores municipales de Concepción del Uruguay nucleados dentro de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales de la misma, lanzaron un comunicado en el que se expresaron en contra de la situación económica que atraviesan a raíz de sus salarios. Esperan que este año no ocurra lo mismo: "Arrancamos un 2026 con la esperanza intacta y optimistas por naturaleza, pero con la certeza dolorosa de que vendrán tiempos difíciles. Queremos decir algo simple, pero que nace desde las entrañas: Desde Nación, Provincia y Municipio, nos han obligado a transitar un 2025 cruel, que nos puso a prueba en cada paso. Día a día, ponemos el cuerpo y el alma, muchas veces con recursos inexistentes, sosteniendo servicios esenciales únicamente gracias a nuestra inquebrantable vocación", comienza el comunicado.

ATE enfatiza plan de lucha por paritarias, renovación de contratos y contra el ajuste

Concordia completó los cupos para el traslado de trabajadores frutícolas a Río Negro y Neuquén

"Hay mucho voluntarismo que sostiene lo que el Estado abandona, y eso no debería naturalizarse jamás. La entrega del trabajador no puede ser el parche de la desidia. El silencio cómplice de sectores que miran hacia otro lado también duele; es una indiferencia que golpea con más saña a los que menos tienen. En este arranque de año, nos quiebra el alma ver a muchísimos Compañeros tener que decirles “no” a sus Gurises ante un pedido simple. Es humillante pasar de largo frente a las góndolas o hacer malabares para sostener una vida que ya no es austera, sino privada de lo básico. Y mientras tanto, cientos de Municipales sostenemos guardias 24/7 para que La Histórica siga viva, brindando servicios por y para nuestros vecinos", continúa el relato ya que los trabajadores sostienen que el Estado es el encargado de poder propiciar salarios dignos y evitar el "desamparo" .

