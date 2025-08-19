Claudio Echeverri tiene nuevo destino en Europa

El mediocampista argentino Claudio Echeverri tiene nuevo destino en el fútbol europeo. Manchester City, club propietario de su pase, cederá al Diablito a préstamo por una temporada a Bayern Leverkusen de Alemania, último subcampeón de la Bundesliga.

Echeverri, que fue incluido por Lionel Scaloni en la prelista de la Selección Argentina de cara a la doble fecha de Eliminatorias de septiembre, jugará en el Leverkusen hasta el final de la presente temporada y compartirá plantel con otro futbolista de la Albiceleste surgido de las inferiores de River: Exequiel Palacios.

La salida del Diablito del Manchester City

El futbolista surgido de la cantera del Millonario no entraba en los planes de Pep Guardiola para esta campaña y sonó para varios clubes europeos en los últimos días. El equipo inglés lo quería ubicar en el Girona, una de las instituciones pertenecientes al City Group; también estuvo en el radar de la Roma, que quería un acuerdo con una cláusula futura, algo que no convencía a los Cityzens. Finalmente apareció el Bayer Leverkusen, que en pocas horas presentó la oferta y se hizo con los servicios del futbolista.

Los dos factores que convencieron a la dirigencia del Manchester City fueron que el acuerdo no incluye una opción de compra y que el conjunto alemán se hará cargo del 100% del salario. Este mismo martes por la noche estará viajando a su nueva ciudad y el miércoles a primera hora se hará la revisión médica, firmará el contrato y será presentado ante la prensa.

El Diablito arribó al City a principios de este año, tras disputar el Sudamericano Sub-20 con la Selección Argentina. Luego de un largo proceso de adaptación a la Premier League y a sus nuevos compañeros, debutó nada menos que en la final de la FA Cup, donde su equipo cayó 1 a 0 ante Crystal Palace. Luego disputó cinco minutos en la victoria ante Fulham por la liga inglesa. En el Mundial de Clubes fue titular ante Al-Ain, partido en el que anotó un golazo de tiro libre y fue reemplazado en el entretiempo por una lesión en su tobillo.

El presente del Bayern Leverkusen

Bayer Leverkusen, por su parte, se encuentra en un proceso de reconstrucción tras la partida de Xabi Alonso al Real Madrid, y de tres de sus figuras: Florian Wirtz, Jeremie Frimpong y Jonathan Tah. Con el neerlandés Erik Ten Hag en el banco de suplentes, el conjunto germano buscará continuar el gran trabajo que hizo el español, quien levantó la primera Bundesliga de la historia del club en la temporada 2023/24.

Comenzó la campaña con buen pie, tras vencer 4 a 0 al Sonnenhof Großaspach de la tercera división por la primera ronda de la DFB Pokal. Este sábado, desde las 10.30, debuta por la liga local recibiendo al Hoffenheim. Es poco probable que Echeverri forme parte de la convocatoria teniendo en cuenta que todavía ni arribó al club, pero la idea es que tenga un rol mucho más protagónico que el en City.