Thelma Fardín tras el video de Juan Darthés: "Yo digo la verdad y lo voy a probar"

Thelma Fardin calificó el mensaje de Juan Darthes como un "mamarracho". "Estos dinosaurios no nos van a callar"

"Todo es un mamarracho. Es un tipo que no aceptó responder preguntas en el juicio, porque si se salía de su discurso armado, se contradecía, porque él sabe perfectamente lo que me hizo ", expuso Fardín a TN Show.

Embed "Juan Darthes":

Por el video que Fernando Burlando publicó en Instagram pic.twitter.com/h2rLJgVcN9 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 11, 2023

En ese mismo relato, sumó: "Seguirá mintiendo. Denunciarme no puede, porque no hay jurisprudencia. Lo hace solo para asustar a otras víctimas. Yo digo la verdad y lo voy a probar. Vamos a apelar".

Además, le dedicó sus palabras a quienes atraviesen situaciones similares: "Mi mensaje es para las pibas. Estos dinosaurios no nos van a callar porque tengan una Justicia amiga de su lado".

Qué dijo Juan Darthés

Desde Brasil, donde se instaló desde fines del año 2018, cuando Thelma Fardín presentó una denuncia por abuso sexual en su contra, Juan Darthés grabó un video con el que rompió el silencio tras cinco años. La grabación fue compartida en las redes sociales de su abogado, Fernando Burlando, a más de una semana de que la Justicia de ese país ratificara su absolución.

“Cinco años, casi cinco años que ya pasaron...Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo y del daño irreparable, no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso. Porque cada uno tiene sus luchas. Pero bueno, la Justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes. Entonces quiero agradecer. Quiero agradecer a Dios, porque cuidaste a mi familia y a la gente que amo y eso es lo más importante”, comenzó diciendo el actor.

Y siguió: “Y a vos, a cada uno de ustedes que a pesar de esa lucha cotidiana, podían pensar en lo mejor para esto. Claro, lo mejor sería la Justicia, ¿no? Pero la Justicia tiene sus tiempos. Escuchando a todos y no solo una versión, un solo relato. No prejuzgando. No entrando en la condena social. Y lo hacías con mensajes, con un abrazo, con una miradas, con rezos...Y fue importantísimo para nosotros, fue sanador. Y te lo quería agradecer”.

Sobre el final del video, Darthés agregó un comunicado escrito que decía: “También quiero agradecer al equipo que trabaja en el proceso. Gracias por su capacidad y su corazón. Germán Segre, un hermano de la vida. Euro Benito Filho y Luiz Nazaret, junto con Bira Curto, por su esfuerzo y dedicación. Gracias Fernando Burlando por tu amistad y por poner el pecho a tanta hipocresía y mentira. El amor no se alegra de la injusticia sino que se uno a la alegría de la verdad. La verdad resiste”.