Teatro Colón: tras los abucheos que recibió Javier Milei, Jorge Telerman repudió lo sucedido

La Libertad Avanza no ratificó denuncias ante la Justicia

“Milei, basura, vos sos la dictadura”, cantaron gran parte de los presentes en el lugar. A raíz de este incidente, se debió demorar el inicio del segundo acto de la obra. “Nunca más, nunca más”, fue otro de los cánticos que se escuchó, en referencia al nombre del informe de la Conadep que narra las torturas realizadas por la última dictadura, frase que inmortalizó luego el fiscal Julio Strassera al cerrar su alegato en el juicio a las Juntas Militares.

En este contexto, Telerman expresó: “Repudio sin atenuantes las expresiones de intolerancia que sufrió el candidato Javier Milei”.”El público del Teatro Colón demuestra que quienes pensamos diferente podemos vibrar y emocionarnos con lo mismo”, destacó a través de un mensaje publicado en su cuenta de X (ex Twitter).

ABUCHEARON A MILEI EN EL TEATRO COLÓN.jpg

Así, el director del Teatro Colón cerró su mensaje al explicar: “Esa es la pasión más virtuosa: respeto al semejante y a sus ideas”. En respuesta al comentario de un internauta, Telerman reconoció que “tal vez sean momentos difíciles para entender matices”, pero aseguró: “Es claro lo que rechazo, como siempre, son las agresiones/escraches”. “Ya a esta altura queda claro que yo defiendo las políticas públicas que promueven y garantizan la producción y el acceso al arte y la cultura”, alegó.

El mensaje de la autoridad del teatro se sumó al repudio de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien acompañó al libertario en el cierre de su campaña en Córdoba.

“El Teatro Colón es una vidriera de la Argentina en el mundo. Hoy, parte del público y una minoría de la orquesta y el coro, intentaron cantar la marcha peronista, escrachando a Milei. Toda una muestra de la decadencia reinante y de la misma intolerancia de siempre”, dijo Bullrich.

El candidato de La Libertad Avanza había llegado minutos antes del incómodo episodio en medio de una intensa lluvia y entró de la mano con la actriz. Ambos fueron fotografiados cuando se bajaron del vehículo y se dirigieron a la entrada del teatro más famoso de la ciudad de Buenos Aires.

Las imágenes de los cánticos en repudio a Milei rápidamente comenzaron a circular a través de las redes sociales. La pareja, que llegó en el intervalo de la obra y se sentó en uno de los palcos del primer piso, también recibió saludos y muestras de afecto en medio de un clima de tensión.

Por otro lado, la presencia de Milei desencadenó situaciones poco usuales para el histórico teatro, simpatizantes libertarios protagonizaron cruces y discusiones con quienes lo abucheaban. “Fueron escenas que nunca vi en el Colón”, dijo uno de los presentes.

ABUCHEARON A MILEI EN EL TEATRO COLÓN 2.jpg

A pesar del incómodo momento, Milei y Fátima continuaron disfrutando de una de las piezas más populares de Giacomo Puccini. La ópera narra la tragedia de Cio-Cio-San, la geisha japonesa de quince años, quien se casa de modo legal aunque transitoriamente con Benjamin Franklin Pinkerton, un teniente de la marina norteamericana, que luego de abandonarla y reclamarle la entrega del hijo en común para ser educado en América, en cumplimiento de sus preceptos culturales y para salvar su honor, concluye suicidándose mediante el ritual del harakiri.

Durante la veda, los candidatos no pueden participar de ningún tipo de actividad proselitista. Por lo general suelen pasar las horas previas a los comicios juntos a sus familias y allegados. Por esto mismo, su última actividad pública fue en Córdoba, donde cerró su campaña acompañado de su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, su hermana, Karina, la ex candidata a gobernadora, Carolina Píparo, el ex candidato a jefe de gobierno porteño, Ramiro Marra, entre otros dirigentes de peso en su espacio.