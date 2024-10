Sospechan que Liam Payne consiguió las drogas con la ayuda del personal del hotel

Los investigadores de la muerte del músico británico Liam Payne , fallecido en un hotel del barrio porteño de Palermo el pasado miércoles, sospechan que las drogas encontradas en la habitación fueron obtenidas por el ex integrante de la banda "One Direction" en un barrio del conurbano bonaerense gracias a la mediación del personal del hotel.

La fiscalía tomó declaración "a tres trabajadores del hotel y a dos mujeres que en las horas previas habían estado junto al músico en su habitación, pero que ya se habían retirado del hotel cuando ocurrió el suceso", dice un informe judicial. Payne murió al caer del tercer piso de su habitación de hotel en el barrio de Palermo. En el cuarto había destrozos y estupefacientes y aún resta por conocer los resultados de las pericias toxicológicas.

"Había dos hombre en el hotel que le estaban dando drogas a Liam", reveló un amigo cercano de Payne al diario británico The Daily Mail. "Enviaron taxis a buscar paquetes para él. Uno de los hombres estaba trabajando en el departamento de limpieza. Después de que Liam murió, se dieron cuenta de que un taxi fue enviado a la casa del empleado de limpieza [N.d.E: en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora]", continuó.

"El gerente del hotel le preguntó por qué el taxi había ido a su casa y cuando no pudo darle una explicación lo despidió. La policía interrogó al empleado de limpieza y a otro miembro del personal", dijo y agregó que Liam "estaba haciendo todo lo posible para mantenerse limpio, pero tan pronto como llegó al hotel estas personas le ofrecieron alcohol y drogas".

"Estaba limpio"

Un amigo de Liam Payne le dijo al diario The Sun que el músico británico había recibido el visto bueno en una prueba de drogas realizada en Buenos Aires el martes pasado, el día antes de que se cayera desde el balcón del tercer piso de su hotel CasaSur Palermo. Liam, padre de un niño, había ingresado a Argentina el 30 de septiembre con el objetivo de renovar su visa estadounidense.

En la embajada de Estados Unidos, le preguntaron sobre sus períodos anteriores en rehabilitación y le dijeron que necesitaba hacerse una prueba de drogas para demostrar que estaba limpio para que se aprobara su renovación.

"La embajada dijo que Liam necesitaba realizar una investigación estricta que incluía radiografías y un análisis de sangre para buscar rastros de drogas", dijo la fuente al The Sun. "Recogió sus resultados el martes y mostraron que estaba limpio. El fin de semana en la estancia de su amigo, estaba completamente sobrio", dijo. "Cuando se registró en el hotel, en algún momento alguien allí comenzó a suministrarle drogas".

Una fuente afirmó a la prensa británica que el personal del hotel había comenzado a vender drogas a Liam después de que hizo el check-in en el hotel, alrededor de las 23:00 del domingo 13 de octubre, publicó el diario Perfil. Dijeron que no sabían qué drogas estaba comprando Liam ni cuánto había gastado en ellas. Sin embargo, informes de medios estadounidenses sugirieron que estaba bajo la influencia de Cristal, una sustancia alucinógena que causa episodios psicóticos.

"Liam había intentado con todas sus fuerzas desintoxicarse, pero luego se convirtieron en presa de él", dijo el amigo. "A esta gente sólo le importa el dinero; no les importa poner en peligro la vida de las personas. Es un negocio perverso. Todo esto es simplemente trágico".

El 2 de octubre, Payne asistió a un concierto de su excompañero de banda Niall Horan en Buenos Aires, con quien fundó One Direction en 2010 junto con los entonces adolescentes Styles, Tomlinson y Malik, tras presentarse en el concurso de la TV británica "The X Factor".

Liam y su novia Kate Cassidy, de 25 años, se llegaron a Argentina el 1 de octubre hospedaron inicialmente en una propiedad de lujo de Airbnb en la Ciudad, pero se vieron obligados a mudarse cuando la solicitud de visa de Payne se retrasó y su reserva expiró.

Durante su estadía en Argentina, el músico pasó tiempo jugando al polo con amigos. Entre el grupo de Liam se encontraba su amigo argentino Rogelio "Roger" Nores, quien fue visto con él en el hotel y quien acusó al personal de suministrar drogas al cantante. El 12 de octubre, el cantante se registró en el hotel boutique CasaSur, mientras que Cassidy regresó a Miami.

Qué se sabe sobre la muerte de Liam Payne

Liam Payne se alojaba en el tercer piso del hotel CasaSur, ubicado en el barrio de Palermo, cuando murió el pasado 16 de octubre a las 17.07 al caer desde un balcón. Su habitación daba a un patio trasero y se encontraba a unos 14 metros de altura.

El equipo de emergencias señaló que Payne tenía "lesiones gravísimas" producto de la caída que le provocaron la muerte y que "no hubo posibilidad de reanimación", según consignó Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Debido a la posición del cuerpo, dedujeron que "Payne no adoptó una postura refleja para protegerse y que pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia".

Los resultados preliminares de la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense en la Morgue Judicial determinaron que el cuerpo presentaba 25 heridas y el músico murió por "politraumatismos" inmediatamente después de la caída, lo que le produjo "hemorragias internas y externas".

El informe señala que se está realizando un estudio toxicológico y anatomopatológico de la sangre y la orina de Liam para determinar si había rastros de drogas en su organismo.

Los restos de Liam podrían permanecer en Argentina entre 10 y 15 días mientras se realizan pruebas toxicológicas antes de ser repatriados al Reino Unido, donde se espera que se realice su entierro.

El fiscal Marcelo Roma investiga el caso como "muerte dudosa", aunque "todo hace indicar que el músico se encontraba a solas cuando ocurrió la caída y atravesando algún tipo de brote producto del abuso de sustancias", indicó el informe.

El cuarto donde se hospedaba

En el cuarto de Liam había destrozos y estupefacientes y aún resta conocer los resultados de las pericias toxicológicas. También hubo informes de que destrozó su computadora portátil.

En los momentos previos a su muerte, los huéspedes y empleados del hotel vieron al músico comportarse de manera errática en el vestíbulo.

"Tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol y está rompiendo toda la habitación, necesitamos manden al alguien por favor", dijo un empleado del hotel en la conversación telefónica con el número 911 de emergencias policiales al solicitar ayuda.

"No sé si corre riesgo la vida del huésped. Está con habitación que tiene balcón y estamos un poco con temor que haga algo que ponga en riesgo su vida", advirtió el empleado del hotel que se identificó como jefe de recepción del establecimiento en una segunda llamada para pedir ayuda "urgente".

Un televisor con la pantalla destrozada, botellas y latas vacías y restos de un polvo blanco pueden verse en imágenes divulgadas en las redes sociales para dar cuenta del estado de una habitación que se atribuye era la que ocupaba el músico británico. Sobre una mesa se ven fósforos, un encendedor, restos de latas quemadas, papel metálico y velas derretidas incluso dentro de la bañera, además del envoltorio del jabón.

Payne también pasó algunas de sus últimas horas en el hotel con dos mujeres rubias, que según reveló The Sun on Sunday, identificadas como Aldana Serrano, de 27 años, y Lucila Goitea, de 31. Se habrían retirado a las 16 hs. Las dos mujeres declararon a los fiscales que estuvieron con Payne, que consumieron alcohol pero no lo vieron usar drogas, y que, posteriormente, tuvieron un problema con el músico porque este no quiso pagarles, según informaron fuentes judiciales.

Otro huésped del hotel, el estadounidense Michael Fleischmann, dijo haber visto a Liam alardear de su fortuna: "Te daré 20.000 dólares sólo porque puedo. Tengo 55 millones de dólares y me gusta ayudar a la gente", le habría dicho a una de las chicas.