Gustavo Bordet: "Siempre se aprovechan de la desesperación de miles y miles de ciudadanos"

El diputado nacional por Entre Ríos, Gustavo Bordet, cuestionó al oficialismo por frenar las iniciativas que alivian el endeudamiento familiar

“Siempre se aprovechan de esta situación y de la desesperación de miles y miles de ciudadanos”, expresó el legislador.

El ex gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet , había presentado un proyecto para declarar la emergencia financiera familiar y suspender temporalmente las ejecuciones de deudas , que se integró con otros del bloque Unión por la Patria. Sin embargo, cuando la Cámara de Diputados de la Nación se encaminaba esta madrugada a votar la propuesta, el oficialismo solicitó que regresara a comisión.

“Esta es la economía real, la economía de todos los días, la que sufren y atraviesan muchas familias”, sostuvo Bordet durante su intervención en la sesión, al referirse a las dificultades que enfrentan los hogares para llegar a fin de mes y cumplir con sus obligaciones financieras.

El legislador entrerriano recordó que recibió inquietudes de ciudadanos de la provincia por los problemas económicos y financieros que atravesaban sus familias. Esa situación lo llevó a presentar en marzo un proyecto de ley para declarar la emergencia financiera familiar y suspender transitoriamente las ejecuciones de deudas y las medidas cautelares.

La iniciativa contempla una suspensión por 180 días, con excepciones específicas, para brindar un alivio temporal a las personas alcanzadas por la medida y evitar que el deterioro de sus ingresos derive en embargos y pérdida de bienes. El objetivo es generar condiciones que permitan a las familias reorganizar sus compromisos y cumplir con sus obligaciones sin quedar atrapadas en una espiral de endeudamiento.

Bordet advirtió que el problema se agravó en un contexto de inflación persistente, estancamiento de la actividad económica, aumento de la pobreza y crecimiento de la desocupación. “La macroeconomía no está funcionando”, señaló, al cuestionar la distancia entre los indicadores que sostiene el Gobierno y las dificultades que se viven cotidianamente.

También alertó sobre las tasas de interés abusivas que profundizan la vulnerabilidad de quienes recurren al crédito para afrontar gastos habituales. “Siempre se aprovechan de esta situación y de la desesperación de miles y miles de ciudadanos”, expresó.

Para Bordet, el debate no puede quedar limitado a las variables macroeconómicas: requiere atender las consecuencias concretas que la situación económica tiene sobre los ingresos, el consumo y la estabilidad de los hogares. En ese sentido, sostuvo la necesidad de que el Congreso avance con herramientas que permitan a las familias atravesar esta situación y honrar sus compromisos financieros.