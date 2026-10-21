Diputados: La Libertad Avanza tuvo que restituir la Ley de Tierras en el proyecto de Propiedad Privada

En la Cámara de Diputados LLA debió ceder para conseguir la aprobación del texto, que ahora volverá al Senado para su aprobación final.

En Diputados, LLA tuvo que restituir la Ley de Tierras en el proyecto de Propiedad Privada.

La Cámara de Diputados de la Nación sesiona este miércoles con un temario atravesado por proyectos sensibles para el Gobierno: endeudamiento familiar, discapacidad y Ley de Tierras.

En este último, el oficialismo debió ceder y eliminar del proyecto la Ley de Tierras.

Qué pasó en Diputados

La discusión por la propiedad privada registró una victoria pírrica para La Libertad Avanza: logró aprobar la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero tuvo que sacar del proyecto la eliminación de la Ley de Tierras, norma que impone límites a los extranjeros para la compra de inmuebles en Argentina.

Por los cambios, el proyecto, que venía con media sanción del Senado, deberá volver a esa cámara para su aprobación final, pero ya sin la modificación que había provocado manifestaciones en rechazo a la liberación de los límites para que los extranjeros adquieran tierras de forma ilimitada.

La sesión continúa. De fondo, tiene lugar una negociación abierta entre el oficialismo, los aliados e incluso el peronismo para aprobar por consenso una nueva ley de Discapacidad.